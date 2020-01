Las piernas de Khloé Kardashian fueron la ardiente sensación en plena calle

Fue en Calabasas en donde la menor de las Kardashian se dejó ver tan sexy

Khloe Kardashian fue captada a la salida de un estudio de grabación en Calabasas, y los fotógrafos la captaron llevando un blazer a rayas el cual acompañó con unos Yeezy en color blanco.

Pero aún cuando su atuendo es muy fashionista, las miradas se han centrado en sus espectaculares piernas.

Las verdaderas curvas de Khloé Kardashian en ropa interior no te permiten parpadear

Khloé, por otra parte, estuvo entre las noticias más ardientes gracias a su hermana mayor, Kim Kardashian, quien estuvo apoyando a su polémico ex Tristan Thompson durante un juego de baloncesto.

Kim estuvo en el Staples Center de Los Ángeles para disfrutar del partido que disputaban los Lakers de esa misma ciudad y los Cavaliers de Cleveland, el equipo en el que juega su antiguo cuñado Tristan Thompson, padre de su sobrina True.

Al margen de la animadversión que sentía por él tras el fin de la relación sentimental que el deportista mantenía con Khloé Kardashian, marcada por las numerosas infidelidades cometidas por este, lo cierto es que la esposa de Kanye West no dudó en apoyarle con entusiasmo durante todo el encuentro, celebrando efusivamente los puntos que este anotaba, expuso Showbiz.

“¡Estaba ahí para apoyarle! ¡Y no paré de animar y de gritar su nombre! Jamás iría a un partido para abuchear a nadie, yo no soy de esas personas. No odio, prefiero animar”, ha escrito Kim en su cuenta de Twitter para zanjar el asunto.