¡Liberan presión! El Barcelona de Setién goleó y gustó contra el Leganés de Javier Aguirre en la Copa del Rey

Fue un 5-0 de aire puro para los blaugranas

El Barcelona ya está en los cuartos de final de la Copa del Rey. Setién se tomó en serio el partido y mandó a su 11 de lujo, a diferencia del de la semana pasada en el que el Ibiza de la Segunda B de España casi les saca el empate en este mismo torneo.

Luego de ese susto, vino la derrota en La Liga el fin de semana pasado contra el Valencia, lo que puso al nuevo DT, Quique Setién, contra las cuerdas, por lo que hoy no había margen de error, tenía que sacar la victoria. Y lo hizo con facilidad, venciendo 5-0 al Leganés de Javier Aguirre, un equipo que empezó muy bien el partido y que incluso pudo abrir el marcador en la primera jugada, pero no sucedió y 3 minutos después Griezmann no perdonó, poniendo el primero en la cuenta de los culés.

GOOL del Barcelona

GOOL de Griezmann

Marca el 1ero para los azulgranas

Barcelona 1 – 0 Leganes Mas info siguenos en @tobe_sports #Barcelona #CopaDelRey #Leganes pic.twitter.com/X823IRk8Hb — TOBE SPORTS (@tobe_sports) January 30, 2020

Posteriormente apareció el vendaval blaugrana, que obligó al rival a mantenerse en su área durante casi toda la primera mitad. Al 28’ llegó el segundo por conducto de Lenglet, que peinó el balón en el primer palo y la metió. Griezmann la alcanzó a tocar, pero el balón ya estaba dentro.

Para el segundo tiempo, apareció la figura, Messi, quien se hizo presente con un doblete. El primero de sus goles fue luego de un contragolpe. Parecía autogol, pero el remate ya iba a puerta, por lo que el árbitro se lo concedió al número 10.

¡Cae el Tercero! Messi lo anota tras una gran jugada individual. #CopadelRey pic.twitter.com/PpeU2oBUJZ — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) January 30, 2020

Poco después, Setién se relajó al ver que tenía el resultado en la bolsa y comenzó a hacer movimientos en la cancha. Al 73’ sacó a Griezmann y metió a Arthur, quien sólo tardo 4 minutos en anotar el cuarto gol del partido.

Gooooooool del Barcelona, gol de Arthur Melo que después de dos tiros al arco bloqueados encuentra el gol. Barcelona 4 – Legánes 0 Copa del Rey: Octavos de finalpic.twitter.com/hLcjk0ag8x — NBA y Fútbol en Español (@EnElSofaSports) January 30, 2020

Ya para cerrar con broche de oro, Messi aniquiló al Leganés al 89′. Un 5-0 final que a Setién le sabe a gloria y a Aguirre le corta el sueño de llegar más lejos en el torneo.

¡El quinto con el que cierran un partido redondo! Tremenda jugada de Messi y gran balón recuperado de Rakitic.#CopadelRey pic.twitter.com/8lAbFp539w — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) January 30, 2020

¡BARCELONA CLASIFICA A LA SIGUIENTE RONDA! 🇪🇸✍️ Con goles de Griezmann, Lenglet, Messi (2) y Arthur, Barcelona hace un partido redondo y elimina al Leganés del Vasco Aguirre. Clasifican a Cuartos de final de Copa del Rey. Barcelona 5-0 Leganés pic.twitter.com/Xu4Gn2Wmqx — Analistas (@_Analistas) January 30, 2020

GRIEZMANN RINDIÓ HOMENAJE A KOBE BRYANT

Antes del partido, el jugador francés llegó al Camp Nou vistiendo un jersey de Los Lakeres, con el número 8 en honor a Kobe Bryant., sumándose a varios deportistas y celebridades en el mundo que, con un gesto similar, le mostraron su respeto al ex jugador de baloncesto.