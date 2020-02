Tras cancelar conciertos, Yuridia reaparece y confirma que se retira de los escenarios por un año

Después de ser acusada de defraudación fiscal, un juez dictó la libertad absoluta de la cantante

Luego de confesar que padece fobia social, la cual ocasionó que se alejara de los reflectores, Yuridia reaparece y confirma que se mantendrá fuera de los escenarios por un año.

Este viernes, la cantante asistió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), en donde un juez dictó su libertad absoluta, luego de ser acusada de defraudación fiscal por un adeudo que tenía con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), debido a que declaró una cantidad menor a la que obtuvo durante el periodo fiscal correspondiente al año 2015.

Según lo narrado por su abogado el pasado 30 de enero, el juez a cargo dictó el auto de no vinculación a proceso, decretando su libertad absoluta, sin embargo, esta resolución aún no queda firme, ya que está pendiente que el fiscal pueda interponer un recurso de apelación, entonces, una vez que se resuelva este recurso de apelación, quedará firme esta determinación.

Por su parte, la cantante aseguró que se metió en problemas por confiar de más en las personas: “Por confianzuda, yo siempre confiando y pidiéndole a Dios lo mejor, pero no es por ahí”, y bromeó con los presentes que ahora se dedicará a estudiar para convertirse en contadora y así no le vaya tan mal.

Con el rostro demacrado, Yuridia compartió con la periodista Soledad Durazo que se mantiene firme en su decisión de alejarse de los escenarios por un tiempo:

“Por un ratito sí, yo me tomaría un año para estar con mi familia en México, voy a compartir con mi familia, estar con mi hijo”, confirmó.

Luego de permanecer cuatro años sobre el escenario con giras continuas y en estudios de grabación, considera prudente tomarse un descanso para dedicar más tiempo a su familia: “Ya me toca estar con ellos, si no me voy a volver más loca de lo que ya estoy”.

Aunque aseguro que extraña una de sus pasiones que es cantar, hay algo que prefiere mantener lejos de su vida en estos momentos:

“Extraño estar en los escenarios, lo que no es estar de viaje lejos de mi casa. Lo que a mí se me dificulta mucho es viajar, estar viendo gente diferente constantemente, los aeropuertos, los hoteles son cosas que no puedo controlar, a mí me cuestan mucho trabajo personalmente, mentalmente y físicamente, entonces me tengo que retirar”.

Tras su boda con Matías Aranda y luego de los rumores que apuntaban habría cancelado sus conciertos por estar embarazada, reveló que si hay planes de que crezca su familia, pero por ahora se mantiene al margen: “Me hubiera gustado tener una familia muy grande, pero hay que ver qué nos depara el futuro, no hay que adelantarse tampoco porque si no luego los planes se estropean”.

Finalmente, Yuridia pidió a sus fans comprender su retiro temporal, la cual es una parte humana que siempre ha tenido, esperando lo mejor para ella y para su familia.