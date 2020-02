Fotos: Captan a Luis Miguel muy sonriente viajando en un tren de Madrid

View this post on Instagram

¡De pronto Flash! 📸 Hermoso cuando aparece! 😚 Luis Miguel y Mollie ayer 01•02• 20, en el Tren Lanzadera Terminal del Aeropuerto Madrid – Barajas 🚊✈️ @lmxlm @foreveramollie ❤️ Fotos @pistaspro Gracias por compartir 👌 . . . #LuisMiguel #Único #ElMejor #ElSolDeMéxico #UnSol #MiFavorito #Lindo #Guapo #Hermoso #SiempreHermoso #Icono #Inspiración #BuenosDeseos #BuenasVibras #Estilo #Elegancia #Distinción #Gentleman #Fashion #Style #Icon #LifeStyle #CelebrityStyle #Luxury #Live #Latin #Singer #LeyendaViviente #Leyenda #LegendaryLM