¡Acabaron en Australia y Chipre! ¿Qué ha pasado con los jugadores de Veracruz?

#4 Lampros Kontogiannis 🇲🇽

Defensor que en su momento declaró "No me importa lo que pase con el club", jugador limitado y no muy querido por la afición.

Firmó contrato con @Club_Cienciano de Perú 🇵🇪. pic.twitter.com/FN9J3DawXR

— Espacio Tiburón NUEVO (@_EspacioTiburon) January 18, 2020