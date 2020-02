Anel Noreña explota en contra de Manuel José, quien insisten en decir que es hijo de José José

“Es una ofensa de este niño”: La exesposa de José José asegura que el joven solo es un imitador

Luego de que Manuel José insistiera en asegurar que es hijo biológico de José José, Anel Noreña explotó en contra del cantante.

Por medio de dos audios publicado en su cuenta oficial de Instagram, la segunda esposa de “El Príncipe de la canción” pidió al público y medios de comunicación no creer en lo que dice Brayan Fanier Álvarez Rojas, quien se hace llamar Manuel José.

“Es una ofensa de este niño insistir en algo que no es. José ya partió, le está llamando mentiroso a José José. Ayúdenme a que este video se divulgue porque el muchacho está cometiendo un grave error, él es un imitador de José José, no lo niego, pero no es su hijo”.

Aunque hace algunos años el joven se sometió a un estudio de ADN, los cuales revelaron que no es hijo del cantante, Anel recordó el momento en que le pidieron demandara a los laboratorios encargados, puesto que este no estaba de acuerdo en los resultados, sin embargo, el joven nunca lo hizo de manera formal:

“Al muchacho se le pidió que demandara al laboratorio si no estaba de acuerdo con el resultado que le dieron y el muchacho nunca fue a reclamarle al laboratorio”.