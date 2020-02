Tras rumores de padecer VIH, Tania Ruiz confiesa cuál es el estado de salud de Enrique Peña Nieto

View this post on Instagram

Tu única competencia ERES TÚ!!! 👩‍❤️‍💋‍👩Vives en ti no en el cuerpo de ninguna otra persona. Quieres ser mejor , vivir feliz, vivir en paz, vivir en amor y sintiéndote amada y segura contigo misma. No lo busques afuera ! Búscalo en Ti!!! No eres nadie más, no vives en el cuerpo de nadie más y siempre estás contigo y vives en Ti! Cambia tus hábitos⚖️. El tiempo y la repetición hacen que ya lo hagas en automático ⏰. El cambio de vida empieza como si aprendieras a manejar un coche de velocidades 🚗y al principio tienes unos enfrenones 🤪. Quien te esta enseñando lo traes a puro saludo de tanto enfrenon 🤢y se te apaga y prende el coche. Así se empieza para ser un experto en dar volantazos🤣. Pero no es de la noche a la mañana pero si haciéndote consciente de tu día a día. Un paso es no juzgarte en nada!! Por ejemplo: Si te sientes un poco gordit@ deja de preguntar si estás gordit@. Empieza por decirte me veo mas flac@ o me ves más flac@. Hasta que no cambies tu forma de pensar en todo, vas a estar trayendo el mismo recalentado siempre. Ya te mereces probar otras cosas y a identificar las señales que te da cada sentimiento. @todossomosbuho @lucianabalderrama Your only competition IS YOU !!! You live in yourself not in the body of any other person. You want to be better, live happily, live in peace, live in love and feel loved and safe with yourself. Don't look for it outside! Look for it in You !!! You are nobody else, you do not live in anyone else's body and you are always with you and you live in You! Change your habits⚖️. Time and repetition make you do it automatically ⏰. The change of life begins as if you learned to drive a car of speeds 🚗and at the beginning you have some clashes . The one who is teaching , you bring him to the front and back slowing down alot – and it turns off and starts the car. This is how you start to be an expert in flipping. But it is not overnight but if it makes you aware of your day to day. One step is not to judge yourself at anything! @lucianabalderrama @steponfashion @nahzuk.oficial @fernandorodriguezdesign @todossomosbuho