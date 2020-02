Alessandra Rosaldo comparte imágenes inéditas del día que Eugenio Derbez le propuso matrimonio

View this post on Instagram

Hoy hace ocho años que mi príncipe azul me pidió que me casara con él y aceptar su propuesta de matrimonio ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Qué hermosa es la vida contigo amor mío @ederbez, te amo con toda la fuerza de mi corazón. Gracias por seguir cabalgando a mi lado, por la bella familia que hemos formado y por construir conmigo un hogar de amor. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ /// Eight years ago today, my Prince Charming proposed to me and saying yes is the best decision I’ve ever made. I love you with all my heart @ederbez and I am deeply grateful for our life together, for our beautiful family and for everything we’ve built. You are THE ONE since day one and you forever will be. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️