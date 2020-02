Así fue el conmovedor mensaje de Brenda Kellerman a 3 meses de la muerte de su hijo Dante

View this post on Instagram

Mi amor te amo con todas mis fuerza. Que grande y que pequeño fuiste ala vez mi Dante, siempre estarás en nuestros corazones, Dios es el único dueño de la vida y nuestros corazones confían que descansas en sus benditos brazos y en su perfecta voluntad 🙏🏻 te amamos bebe del cielo… cuanto fruto dio tu corta vida mi amor que Solo doy gracias a Dios por que eres parte de mi historia y de la de todos los que por siempre te amaremos…. Sigue descansando, aquí todo esta bien 🙏🏻👼🏻✨✨✨ #6meses gracias @yeyito_kellerman usted siempre tan lindo 🙏🏾🙏🏾🙏🏾