Hermosillo conoce dese dentro al Cruz Azul: “Billy Álvarez pone cara de ángel, pero es el diablo”

El ex jugador y emblema de la máquina cementera no tiene pelos en la lengua

Carlos Hermosillo, una de las grandes insignias del Cruz Azul campeón de 1998, su último campeonato. El ex jugador siempre ha mostrado su apoyo al equipo, pero su repudio por los directivos, que según él, son quienes tienen hundida en la crisis a la máquina.

En una entrevista con Javier Alarcón, ex director de Televisa Deportes y también seguidor del equipo celeste, Hermosillo repitió lo que ha contado en infinidad de ocasiones, que Billy, lo traicionó en su momento:

“Billy tiene cara de ángel pero es el demonio. Nunca me invitaron a participar en la directiva y el promotor Carlos Hurtado fue quien me dio la noticia de mi salida de Cruz Azul” dice @CHermosillo27 en una entrevista imperdible. Pásenle a YouTube: https://t.co/ysnNsTNbn5 — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) February 3, 2020

“El señor Billy Álvarez se pone una cara de ángel, pero es el diablo porque es un mentiroso. Cuando nosotros somos campeones en León, me manda a llamar Chivas y me ofrecen un contrato tres veces mayor al que yo ganaba, hablé con Billy y me dijo que no me podía ir de Cruz Azul porque era parte de la familia. A los seis meses me puso transferible”.

También comentó que los jugadores que recuerden aquella fatídica final contra el América del 2013, ya no deberían formar parte de la institución: “Jugar en una institución como Cruz Azul te genera presión, y con respeto a Corona poco a poco me iría deshaciendo de los que perdieron esa final, eso queda marcado para toda la vida“.