Kim Kardashian vistió toda su anatomía de amarillo, y nadie pudo ignorarla en su paso por las calles 

Dicen que la de amarillo se viste en su belleza confía...

Foto: The Grosby Group

Kim Kardashian apareció vestida de amarillo en el famoso programa Good Morning America en New York. Antes de aparecer frente a las cámaras los paparazzi estuvieron pendientes de su paso por las calles, en donde los transeúntes no pudieron evitar dirigirle más de un par de miradas al pasar.

No cabe duda que todas las miradas se centraron en las curvas de la esposa de Kanye West quien no pasó desapercibida al vestirse con el famoso color del pollito. Sin embargo sus piernas parece que no se vieron tan favorecidas.

El conjunto en sí no luce mal, pero el color de la piel de Kim no logró brillar como en otras ocasiones, algunos creen que el color no la ha podido favorecer del todo.

El amarillo es un color complicado, más para vestir y lucir que para combinar. En primer lugar el color es tan brillante que destaca cualquier “defecto” físico, ya sea manchas en la piel e incluso o más la celulitis, sobre todo si la prenda es entallada al cuerpo.

Aquí les compartimos imágenes de algunas famosas que han sabido presumir su belleza con el famoso color del pollito.