“Sí Señor”: así le cantan los niños ingleses a Raúl Jiménez

El delantero mexicano de los Wolves, Raúl Jimenez visitó una escuela donde los niños lo recibieron como el ídolo que es y le cantaron “¡Sí señor!”

En un video que circula en redes sociales, se puede ver a Raúl Jiménez llegar a un salón de clases en donde decenas de alumnos lo reciben con emoción y de inmediato comenzaron a entonar: ‘Sí señor‘, la canción que la fanaticada del Wolves le dedicó al atacante.

“Sí señor, pass the ball to Raul and he will score“, dice la canción que los aficionados le cantan en los estadios, tomando en cuenta el ídolo que se ha convertido en su paso por el futbol de Inglaterra.

Raúl Jiménez es el máximo goleador en Premier League del Wolves y queda claro que lo que ha conseguido, no se queda únicamente dentro de las canchas, pues a donde quiera que va, es recibido como héroe.