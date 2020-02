AMLO descarta afectar al turismo con la eliminación de “puentes”

El mandatario afirma que se debe preservar la memoria histórica y festeja las fechas cívicas el día de que corresponde

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su planteamiento de quitar los “puentes” en próximo ciclo escolar y descartó que afecte al turismo.

“Yo entiendo que hay molestias, se habla por ejemplo del sector turístico, pues si, pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo, está creciendo el turismo”, afirmó en conferencia.

“¿Qué hacemos para que haya crecimiento en el sector? Estamos limpiando las playas del Caribe, que no haya sargazo; vamos a construir el Tren Maya, estamos trabajando para que haya seguridad en las carreteras, para que se mejore la situación de inseguridad, de violencia y creo que no va a afectar, al contrario, nos afecta si olvidamos nuestro pasado, nos afecta como sociedad”.

Desde Palacio Nacional, el Mandatario se pronunció por fortalecer la memoria histórica al conmemorar los hechos en la fecha que sucedieron.

Asimismo, expresó que se perdió mucho cuando se quitó el civismo y la ética como asignaturas escolares.

“Yo siento que no va a haber ninguna pérdida, que al contrario se gana, perdimos mucho cuando quitamos el civismo, cuando quitamos la ética, se pierde mucho como sociedad”, sostuvo.

“Nunca había habido tanta oposición en las benditas redes sociales, es que tengamos el festejo el día de la fecha histórica de que se trate, eso es básicamente y no son muchos días. Lo hacemos porque necesitamos fortalecer nuestra memoria histórica. Les dije ayer y además convoco a todos a que se haga una encuesta, una consulta, con niños de primero y hasta de segundo de secundaria, que les digan ¿qué pasó, por qué no hubo clases el lunes? No saben, dicen puente”.