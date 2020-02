Estalla incendio en Riverside: autoridades intentan controlar el fuego

Le llaman 'Riverbottom Fire' y se reportan cierres de avenidas

RIVERBOTTOM FIRE UPADTE pic.twitter.com/Pu9i4tWsSm — City of Riverside Fire Department (@rivcafire) February 6, 2020

Un incendio estalló en los arbustos de la avenida Grand, y se ha extendido rápidamente en el área de Riverside, al este de Los Ángeles. Las autoridades ya han ordenado evacuar a los vecinos de la zona, y ofrece un refugio temporal.

El incendio, llamado el “Riverbottom Fire”, fue reportado alrededor de las 11:40 de la mañana de este jueves, cerca de la ciclovía Santa Ana, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de la ciudad de Riverside. En muy poco tiempo, se extendió por los arbustos que están secos en el terreno, hasta el momento informan que abarca 70 acres.

Hacia las 2.30 de la tarde se reporta que todavía no ha sido controlado, y el Departamento de Policía también está colaborando en el incidente.

Las evacuaciones se ordenaron de manera obligada para los vecinos de la zona de Old Ranch Road y Park Cliff Court. Se puso a disposición un albergue temporal en el Centro Dales Senior White Park, ubicado en la calle 3936 Chestnut, Riverside, código postal 92501.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio. No se han reportado heridos.

The Santa Ana bike path was closed down from Ryan Bonaminio Park to Anza Narrows Park, according to the department.

RIVERBOTTOM FIRE UPDATE 70 acres

0% containment Evacuations in place – Old Ranch Road & Park Cliff Court Care and Reception Center – 3936 Chestnut Street Mutual Aid Resources on scene including 2 air tankers and 1 helicopter. https://t.co/nsFRSjLRO2 — City of Riverside Fire Department (@rivcafire) February 6, 2020

Se recomienda a la población estar al pendiente por las redes sociales del Departamento de Bomberos, para tener actualizaciones sobre el control de fuego. También se informa del cierre de vías, en el mapa se puede ver el camino afectado:

También te puede interesar: