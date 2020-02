Primero influenza, luego coronavirus, ¡ahora sarampión! Declaran alerta en Los Ángeles

Si estuviste en estas zonas de la ciudad y no estás vacunado, es importante que leas esto

Un brote de sarampión fue detectado en Los Ángeles, luego de que se confirmaron 5 personas con la enfermedad, advirtieron este miércoles las autoridades sanitarias del condado. Por esto, han emitido una alerta a la población, así como una lista de lugares por los que pasaron los pacientes contagiados, que compartimos aquí abajo.

El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles informaron que cuatro personas que viven en el área contrajeron la enfermedad, y que fueron contagiados por un visitante que nunca había sido vacunado.

Ya el mes pasado, las autoridades habían emitido una advertencia por ese paciente que aterrizó en el aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX) el pasado 12 de enero y que después visitó una farmacia en Brentwood.

Los funcionarios explicaron que luego se detectó la enfermedad en las otras cuatro personas. También compartieron una lista de los lugares en los que probablemente estuvieron mientras se encontraban en la etapa contagiosa de la enfermedad. Casi todos esos puntos se tratan de restaurantes o tiendas en el oeste de la ciudad.

En 2019, hubo 34 casos en total de sarampión en Los Ángeles: 20 de locales y otros 14 de visitantes. La mayoría de los pacientes no estaban vacunados, por lo que si tú tampoco lo estás, y estuviste cerca de la zona, te recomendamos acudir a tu doctor.

El sarampión es altamente contagioso pues viaja muy fácil por el aire y por contacto directo con alguien enfermo. Los síntomas son fiebre, irritación en la piel y ronchas, tos y ojos rojos llorosos; potencialmente es muy severo.

Esta es la lista de los lugares donde anduvieron los contagiados:

1/26/2020: CVS, 11941 San Vicente Blvd., LA 90049, 8:30am-7:00pm

1/27/2020: Starbucks, 11707 San Vicente Blvd, LA 90049, 9:00am-11:15am

1/27/2020: Whole Foods, 11737 San Vicente Blvd., LA 90049, 9:15am-11:30am

1/27/2020: CVS, 11941 San Vicente Blvd., LA 90049, 6:30am-5:00pm

1/27/2020: Souplantation, 11911 San Vicente Blvd., Suite 116, LA 90049, 12:00pm-2:30pm

1/27/2020: Pinkberry Yogurt, 1612 Montana Ave., Santa Monica 90403, 6:45pm-9:00pm

1/28/2020: Starbucks, 11707 San Vicente Blvd, LA 90049, 9:00am-11:15am

1/28/2020: Starbucks, 11705 National Blvd., LA 90064, 12:45pm-3:30pm

1/28/2020: Starbucks, 2525 Wilshire Blvd., Santa Monica 90403, 9:30am- 12:00pm

1/28/2020: CVS , 11941 San Vicente Blvd., LA 90049, 6:30am-5:00pm

1/28/2020: Andy’s Liquor, 440 W. Manchester Blvd., Inglewood 90301, 8:28pm-11:00pm

1/28/2020: Kye’s, 1518 Montana Ave., Santa Monica 90403, 5:45pm-8:00pm

1/28/2020: Maca Salon and Permanent Makeup, 1779 Westwood Blvd., LA 90024, 3:45pm – 6:45pm

1/28/2020: Pinkberry Yogurt, 1612 Montana Ave., Santa Monica 90403, 6:05pm-8:30pm

1/29/2020: Whole Foods, 11737 San Vicente Blvd., LA 90049, 9:00am-11:10am

1/29/2020: Starbucks, 11707 San Vicente Blvd, LA 90049, 9:10am-11:15am

1/29/2020: Nishi Poke and Ramen Bistro, 2536 Overland Ave., LA 90064, 1:00pm-4:00pm

1/29/2020: Vicente Foods, 12027 San Vicente Blvd., LA 90049, 5:45pm-8:30pm

1/29/2020: United Oil 76 Gas Station (went inside office), 1776 Cloverfield Blvd., Santa Monica 90404, 8:15pm-10:30pm

1/30/2020: Starbucks, 11707 San Vicente Blvd, LA 90049, 9:00am-11:15am

1/30/2020: CVS, 11623 Rosecrans Ave., Norwalk 90650, 4:20pm-6:40pm

1/30/2020: New China Mongolian Barbeque Restaurant, 10001 Hawthorne Blvd., Inglewood 90304, 4:15pm-7:30pm

1/30/2020: Red Wing Shoe Store, 18533 Hawthorne Blvd., Torrance 90504, 6:30pm-9:00pm

1/30/2020: Shu-Sushi House Unico, 2932 ½ Beverly Glen Circle, Bel Air 90077, 7:30pm-11:30pm

1/30/2020: Yogurtland, 11706 San Vicente Blvd., LA 90049, 9:45pm-12:00am

1/31/2020: Starbucks, 11707 San Vicente Blvd, LA 90049, 9:00am-11:15am

1/31/2020: Starbucks, 2525 Wilshire Blvd., Santa Monica 90403, 9:23am-12:00pm

1/31/2020: Buffalo Wild Wings Restaurant, 6081 Center Dr., Suite 150, LA 90045 (part of Howard Hughes Center), 6:45pm- 9:15pm

1/31/2020: Westfield Century City (Nordstrom’s y Gelson’s), 10250 Santa Monica Blvd., LA 90067, 12:00pm-3:10pm

2/01/2020: Whole Foods, 11737 San Vicente Blvd., LA 90049, 12:20am-2:40pm

2/01/2020: Starbucks, 11707 San Vicente Blvd, LA 90049, 12:00pm-2:15pm

2/01/2020: Kreation Organic Café, 11754 San Vicente Blvd., LA 90049, 12:45pm-3:00pm

2/01/2020: Acai Nation, 11740 San Vicente Blvd., LA 90049, 1:05pm-3:15pm

