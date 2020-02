Conoce al hermano mayor de Adamari

View this post on Instagram

Feliz día de las madres!!! Mami te siento cerca todos los días y tus abrazos siempre están presentes. A mis hermanas @adilsa_lopez y @adalinelopez todo mi amor y admiración las amo con locura. Aunque es día de las madres a mi hermano @adalberto_lopez también le agradezco estar presente en todo momento tan pendiente de mis hermanas y de mí, como mami nos enseñó. Siempre unidos, siempre amorosos, siempre familia. Besitos Mami y Papi hasta el cielo. Mi sobrina hermosa @adilmarita gracias por guiarme y entenderme. Eres más pequeña en edad que yo pero una gran maestra para mi. Te amo!! #FelizDiaDeLasMadres #Amor #Familia #Hermanas #Hermanos #MamiyPapi #Sobrina