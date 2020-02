Ingrid Coronado revela que Fernando del Solar salió del hospital y cuál es su estado se salud

"Espero que esta sea la última”: La conductora confesó cómo se enteró que el padre de sus hijos estaba grave y aprovechó para enviarle un mensaje

Después de pasar un mes internado en terapia intensiva, Fernando del Solar salió del hospital, de acuerdo a la información dada por su exesposa y madre de sus hijos, Ingrid Coronado.

Durante un encuentro con medios de comunicación en la alfombra roja del musical ‘Hoy no me puedo levantar’, la conductora dio a conocer algunos detalles sobre la salud de Fernando del Solar, en donde señaló que finalmente sus hijos pudieron verlo tras pasar varios días delicado de salud, situación que se complicó porque Luciano y Paolo también se enfermaron.

“Fueron tiempos difíciles, porque obviamente para mis niños era mucha preocupación, mucha angustia, pero hoy ya están felices. Por fin esta semana lo pudieron ver, ellos también habían estado enfermos por casi un mes, entonces desde diciembre no regresaban a la escuela y ya vieron a su papá”.

Aunque normalmente ambos mantienen comunicación, Coronado reveló que se enteró de su delicado estado de salud gracias a los medios de comunicación y aseguró que tanto Fernando como sus hijos ya se encuentran bien, y aunque que fue un proceso difícil por el que tuvieron que pasar los pequeños, fue gracias a su inteligencia y fortaleza que lograron salir adelante. “Ya lo fueron a ver, ya está fuera del hospital, todos bien de salud, así es que todo muy bien”.

La ex integrante del grupo ‘Garibaldi’, también reveló que no tiene comunicación con la familia de Fernando, siendo su único contacto el publirrelacionista, Aarón Olivera, por lo que fue gracias a él que sus hijos se pudieron reencontrar con Del Solar: “Cuando él me llamó por teléfono y me dio toda la información lo agradecí muchísimo y nos pusimos de acuerdo en que en cuanto se pudiera mis niños fueran a verlo”, expresó frente a las cámaras del programa ‘Sale el sol’.

Finalizó enviándole un mensaje a Fernando del Solar: “Espero que esté bien y ya se ponga bien para siempre. Me encantaría que supiera que para los niños es bien difícil cuando él está enfermo y que ellos lo recienten mucho, mis niños lo quieren mucho y lo único que quieren es verlo bien, entonces yo espero que esta sea la última”.