VÍDEO: Este comercial fue censurado en los Oscars por ser demasiado gráfico

El anuncio de 60 segundos muestra a una madre que despierta al oír llorar a su bebé y se siente dolorida por ir al baño y cambiarse la ropa interior

Si bien muchos ganadores de los preciados premios de la Academia aprovecharon su gran momento para llamar la atención sobre importantes problemas sociales, un comercial que aborda la lucha que enfrentan muchas madres fue rechazado por ser “demasiado gráfico”.

El anuncio en cuestión era de Frida Mom, una compañía que vende una variedad de productos posparto. El comercial sigue la historia de una nueva madre mientras se adapta a los cambios en su cuerpo después del parto.

Sin rehuir la realidad, a menudo dolorosa de esos primeros días, se puede ver a esta mamá visiblemente incómoda luchando por usar el baño y usando ropa interior de sujección mientras su recién nacido llora en el fondo.

Puedes ver el anuncio prohibido por ti mismo a continuación:

El anuncio fue rechazado por la ABC para emitirse durante la entrega de premios Oscar de este año. Las imágenes no son de naturaleza violenta, política o sexual. El anuncio no es religioso o lascivo y no muestra armas de fuego o municiones.

Pero parece que la higiene femenina y problemas de salud como las hemorroides están prohibidos. No es nada de lo que avergonzarse hasta el punto de censurarlo, solo se trata de una nueva mamá, en casa con su bebé, haciéndose a la idea de su nueva vida y de su nuevo cuerpo.

Un mensaje necesario que, sin embargo, fue rechazado.

Pero esa prohibición le ha dado popularidad, el anuncio ha recibido más de 1.1 millones de visitas en YouTube, y muchas madres han comentado, sobre todo para felicitar a Frida Mom por dar una visión realista de lo que significa dar a luz y ser madre.