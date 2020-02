¡Fake news! Miguel Herrera desmiente que le imponen a Memo Ochoa como portero titular

El Piojo afirma que solo él es quien decide qué jugadores entrarán a la cancha

La mañana del martes, Adal Franco de ESPN, dio a conocer que de acuerdo a sus fuentes al interior del América, Miguel Herrera quería a Óscar Jiménez como portero titular de las Águilas, pero alineaba a Guillermo Ochoa porque alguien de arriba se lo imponía.

Tras esta noticia, Miguel Herrera se puso en contacto con el periodista y en el programa Los Capitanes, desmintió dicho rumor y aclaró que alinear a Ochoa es totalmente su decisión.

“Tengo una extraordinaria relación con Ochoa y con Óscar, yo decidí que memo fuera el portero titular del equipo. Pudo haber tenido una falla el sábado pero antes de esa falla saca una pelota muy bien abajo, el partido pasado hace un gran partido”, declaró Herrera.

🦅 ¿Quién debe ser el portero titular de América? 🦅 Roger Martínez en las Águilas. Todo lo responde Miguel Herrera en los @ESPNCapitanes 👀 pic.twitter.com/5yYMjulKT6 — LosCapitanes (@ESPNCapitanes) February 11, 2020

Por último, Herrera habló sobre cómo motiva sus jugadores para mejorar su rendimiento: “Nadie en mi cuerpo técnico puede estar inconforme si no me lo dice a mí y el que decide soy yo y siempre he tenido la situación en mi cabeza de crear competencia deportiva para poder crecer en el equipo”, aclaró el Piojo.