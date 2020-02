Maluma al fin responde: ¿Es o no es gay?

El cantante colombiano ha enfrentado los rumores y ha sido contundente con su respuesta y en el proceso se ha puesto muy, muy atrevido

Maluma y sus preferencias sexuales han sido el titular de la prensa sensacionalista desde que el músico acaparará las listas de popularidad con su música.

Sus gustos en el mundo de la moda y la alta costura incluso han servido para fomentar las opiniones de sus detractores, y aún cuando ha sido captado con grandes bellezas de la industria del entretenimiento, tanto de la moda como de la música, parece que ni así ha logrado eliminar las murmuraciones sobre sus gustos personales.

La vidente colombiana, Deseret Tavares, predijo en una ocasión que el cantante saldría del clóset pronto. A la fecha esto aún no ha sucedido. Pero hace unas horas medios internacionales aseguran confirman que Maluma al fin ha abordado el tema de manera directa a través de un vídeo compartido con sus fans en redes sociales.

“La gente es muy estúpida no, o sea, como dice que porque soy gay, dejen las huev*nadas, yo no soy gay, si fuera gay ya lo hubiera dicho”, dijo Maluma según señaló el portal de El Imparcial.

Pero concluir su declaración Maluma se puso algo atrevido y añadió: “o el que dijo que yo soy gay por qué no me presta a la novia un momentico para ver que tan gay (soy)… ¡ay hombre!, me hacen reír”.