Miami Beach limitará la venta de alcohol y obligará a los bares a cerrar antes durante el “Spring Break”

Quieren que la venta de alcohol se detenga a las 2am y no a las 5am como hasta ahora

Los comisionados de Miami Beach votarán una propuesta del alcalde la ciudad para limitar la venta de alcohol y cerrar los bares antes de lo normal durante las vacaciones del Spring Break.

El alcalde Dan Gelber dijo que quiere cerrar bares y terminar con las ventas de licor antes de tiempo durante el período de dos semanas en los lugares más concurridos de South Beach. El edil confía en que, con esta medida, haya menos violencia.

Lee más: Golpeó a un policía de Miami Beach y ahora puede ganar el juicio

“Hemos tenido serios problemas durante las vacaciones de primavera. Es algo malo para nuestra ciudad, tenemos que hacer algo”, apuntó.

La Comisión de la Ciudad de Miami Beach aceptará la propuesta de Gelber este miércoles y esta previsto que se lleve a votación.

Lee más: Arrestan a un policía de Miami por conducir ebrio tras salir de un club de striptease

Si la propuesta se convierte en ley, se aplicará al aréa que comprende la 5ª y la 15ª avenida durante un período de 17 días. La propuesta también se extendería a importantes calles como Collins Avenue, Washington Avenue y Española Way. En lugar del horario habitual, a las 5 am, la venta de licores se detendrán a las 2am, según la propuesta.

“No somos New Orleans, y no somos Bourbon Street, y no creo que debamos serlo”, señaló Gelber.

El mal comportamiento de los turistas que llegan a la ciudad se ha visto incrementado en los últimos años.

Lee más: Una familia de Miami demanda a la Universidad Cornell por la muerte de un joven en una novatada

“Si nos fijamos en las imágenes del año pasado, en el hecho de que habíamos enviado a la policía antidisturbios a las playas y las calles, eso no es lo que somos”, advirtió.

No todos están de acuerdo en la limitación de la venta de alcohol.

Ceci Velasco, un opositor al alcalde, dirige la Asociación Ocean Drive y representa a docenas de hoteles y restaurantes.

“El mensaje para el mundo es: Miami Beach está cerrado para el negocio. ¿Por qué penalizar a los clientes que son la columna vertebral de la economía de Miami Beach?”, manifestó.

I'm at the Miami Beach City Commission meeting. On tap: Alcohol sales, Off duty officers at Ocean Drive bars Background (1/2): https://t.co/lvENxAxB8I pic.twitter.com/LpA8fzcgKT — Martin Vassolo (@martindvassolo) February 12, 2020

Si la propuesta pasa la primera votación, los comisionados tendrán una segunda lectura sobre la propuesta para finales de febrero.