Ronaldo, el fenómeno: “nunca quise irme del Barcelona, me hubiera gustado quedarme”

El brasileño, en su momento, fue fichado por el Inter de Milán y posteriormente, por el Real Madrid

Ronaldo Nazario, el original, el único, el inigualable el Fenómeno que brilló en todos los equipos en los que jugó, por supuesto dejó huella en su breve paso por el Barcelona y al parecer, el equipo también lo marcó a él.

En entrevista con DAZN, el brasileño aseguró que nunca fue su intención dejar al cuadro azulgrana:

“Firmé el contrato de renovación al final de la temporada y me fui de vacaciones a Brasil. A los cinco días me llamaron para comunicarme que no podría seguir con la renovación. No estuvo en mis manos, yo quería seguir. El club no me valoraba como tenía que ser, no estaba en mis manos. Me hubiera gustado quedarme”, declaraciones que pudieron sorprender a los seguidores culés.

Ronaldo Nazario: "En el Barcelona no me valoraron como debía ser, aunque yo quería quedarme" https://t.co/JtORIQO6o0 pic.twitter.com/NTlU4CQTiM — Gol Caracol (@GolCaracol) February 12, 2020

El crack brasileño estuvo únicamente una temporada en el Barcelona, una de las mejores de toda su carrera, consiguió 47 goles en 49 partidos.