AMLO pasa “charola” a empresarios para rifa de avión presidencial, entre ellos Carlos Slim

La venta de boletos comenzará el próximo 1 de marzo y el sorteo se realizará el 15 de septiembre

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios mexicanos para “pasarles la charola”, para que cooperen con la rifa del avión presidencial, les explicó la dinámica del sorteo con premios por el valor de la aeronave.

Es así que la Presidencia de la República sugirió a empresarios firmar una carta en la que se comprometen, “de manera voluntaria”, a comprar un monto de boletos de la rifa, que se realizará el próximo 15 de septiembre, ya que con lo obtenido se comprará equipo médico.

La carta tenía cuatro cifras que podría aportar cada firmante: 20 millones de pesos (unos $1,073,220 de dólares), 50 millones ($2,683,050 de dólares ), 100 millones($5,366,100 de dólares), y 200 millones ($ 10,732,200 de dólares).

A la reunión de AMLO acudieron alrededor de un centenar de empresarios, entre ellos el multimillonario Carlos Slim, dueño de Grupo Carso, llegaron a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para participar del encuentro, en el que se ofreció una merienda de tamales de chipilin y chocolate, revelaron los medios mexicanos.

Empresarios consultados señalaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador les aclaró que no era obligatorio firmar la carta.

Quienes la firmaron, depositaron la papeleta en una tómbola de la Lotería Nacional instalada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Algunos de los firmantes fueron Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Carlos Bremer, director de Grupo Financiero Value, y Miguel Rincón, dueño de Bio Pappel y compadre de López Obrador, pero rechazaron revelar cuánto dinero comprometieron.

“El Presidente fue muy claro: esto es voluntario, les agradezco que hayan venido, este es un compromiso que cada uno puede tomar, debe tomar y decidir y plasmarlo aquí, nadie está obligado, dijo el Presidente, porque los empresarios ya cumplen con el pago de los impuestos”, expuso Rincón.

Francisco Cervantes, presidente de Concamin, reveló que se analiza la posibilidad de que las empresas donantes reciban el beneficio de la deducción de impuestos.

¿El Presidente ofrece algo a cambio, condonación de impuestos, deducción de impuestos?, se le preguntó.

“Todavía no se da, todavía en estos días se van a platicar todas estas cosas. Condonación no, eso hay que dejarlo bien claro, condonación no.

¿Deducción?

“Puede ser, no sabemos”, precisó.

A la reunión fueron llevados algunos niños gritones de la Lotería Nacional que llevaron una muestra del boleto que será puesto a la venta para la rifa a partir del próximo 1 de marzo. El sorteo se celebrará el 15 de septiembre.

AMLO espera recaudar 3,000 millones de pesos (unos 160 millones de dólares).

El sorteo entregará 100 premios cada uno de 20 millones de pesos ($1.1 millones de dólares) de acuerdo con el anuncio de principios del mes de febrero hecho por el propio presidente mexicano en su conferencia de prensa diaria.

Los fondos del sorteo serán empleados para la compra de equipo médico en beneficio de los hospitales públicos de México.

López Obrador señaló que la rifa “no es del avión en sí, sino del dinero equivalente a esta costosa aeronave. Mientras, el vehículo permanecerá resguardado por la Fuerza Aérea durante dos años, en tanto se vende definitivamente”.

A la venta estarán 6 millones de números de 500 pesos cada uno ($26.74 dólares) y habrá 100 boletos premiados, a razón de 20 millones de pesos ($1.1 millones de dólares) cada uno.

A su llegada a la presidencia en diciembre de 2018, López Obrador decidió que el avión presidencial, un Boeing 787 valorado en $130 millones de dólares, fuese puesto a la venta para lo cual fue llevado a Estados Unidos, donde todavía se encuentra