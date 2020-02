Niño de 14 años tiene toda la cara cubierta de cabello debido a una rara condición

La familia ha buscado ayuda para su hijo, pero no existe una cura conocida para la afección

Un adolescente sufre de una rara condición conocida como “síndrome del hombre lobo”, que le provoca tener toda su cara cubierta de pelo.

Lalit Patidar, de 13 años, y originario de la India, nació con hipertricosis congénita.

Esta condición incurable hace que crezcan cantidades anormales de cabello de hasta 5 cm de largo en la cara, los brazos y otras partes del cuerpo de una persona.

En contra de lo que se podría pensar, Lalit es exitoso y popular en la escuela. Afirma que generalmente acepta su apariencia, pero los extraños a veces le arrojan piedras y lo llaman ‘mono’.

A pesar de su condición, el adolescente cuenta que sueña con algún día convertirse en un oficial de policía y “meter a todos los ladrones y criminales en la cárcel”.

“Nací con demasiado vello en la cara y esto me hace diferente. A veces desearía ser como otros niños, pero no puedo hacer mucho al respecto. Me he acostumbrado a la forma en que soy y, por lo general, me siento cómodo conmigo mismo”, cuenta a Unilad.

La madre de Lalit, de 42 años, Parvatibai, cuida a toda la familia (son 14 miembros en la casa), incluidas las cinco hermanas de Lalit.

Nada más nacer, recuerda que le sorprendió la cantidad de pelo que tenía para ser un bebé.

“Inmediatamente le pedimos al pediatra local que lo examinara, quien recortó su exceso de cabello y dijo que no hay cura para esto. Tengo cinco hijas y rezamos en muchos templos para tener un hijo. Nuestras oraciones fueron respondidas cuando nació Lalit.

Él es diferente pero sigue siendo muy especial para mí porque nació después de muchas oraciones”, explica la madre.

A pesar de estar acostumbrado a su condición, Lalit dice que tiene días malos, sobre todo cuando el cabello le causa dificultades para respirar y ver.

Los niños en la escuela de Lalit han aceptado su aspecto, es inteligente y atlético. Es muy popular en su clase y todos lo quieren.

No se sabe cuántas personas sufren de este tipo de trastorno extraño, pero las estimaciones sugieren que solo alrededor de 50 personas en el mundo han sido diagnosticadas.

Se cree que los niños afectados por hipertricosis genética la heredan, aunque puede provenir de padres que no tienen la afección.