¡Se echó para atrás! Aseguran que “Canelo” no quiso pelear en Japón contra Ryota Murata

Carl Moretti, vicepresidente de Top Rank, dijo que en Asia es el único lugar donde la pelea tenía sentido

Carl Moretti, vicepresidente de Top Rank mencionó que, a pesar de las negociaciones que tuvieron con Óscar de la Hoya, al final fueron ellos los que dijeron no a la pelea de “Canelo” contra Ryota Murata, en Japón, por órdenes del tapatío.

“No querían pelear en Japón, y obviamente ahí es donde la pelea tiene más sentido. Eso lo determinarían Óscar y Golden Boy ya que tiene a “Canelo”, y “Canelo” conduce el barco en cuanto a dónde fue y cómo fue”, el directivo al portal Boxing Scene.

“No hemos sabido nada desde entonces. No hemos tenido problemas para pelear con Golden Boy. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, y considero a Eric Gómez (presidente de Golden Boy Promotions) un amigo. Es inteligente cuando se trata de negocios. Cada vez que hay una pelea que tiene sentido, no dudamos en llegar a ellos, y me gusta creer que sienten lo mismo”, añadió.

Así que después de tantos rumores, desde la promotora del nipón han sido claros. Así que habrá que esperar si las negociaciones pueden prosperar y llevar a cabo el combate a final de año, como había dicho Bob Arum, el CEO de Top Rank.