¿Quieres ser un embajador del Censo? Vienen más eventos a LA

La oficina del alcalde ofrece capacitación gratis y bonos para los voluntarios

A solo un par de meses de que inicie el Censo 2020, la alcaldía de la Ciudad de Los Ángeles trabaja arduamente para reclutar y capacitar a los Embajadores de Buena Voluntad (CGA) para apoyar este evento nacional.

Este programa, encabezado por el alcalde Eric Garcetti, prepara a los ciudadanos con el objetivo de que se conviertan en expertos dentro de sus comunidades para educar sobre la importancia del Censo.

Otra de sus tareas, es alentar a la participación dentro de las zonas que son más difíciles de contar.

“Estamos entrenando a las personas en saber por qué el Censo es tan importante para nuestra ciudad”, explicó la directora del Censo para la Alcaldía, María de la Luz García.

“El 57% de Los Ángeles es considerado difícil de contar… Se incluye a comunidades como Boyle Heights, East Hollywood, North Hollywood, Pacoima, Wilmington, el Sur de Los Ángeles, San Pedro y otros… Lugares donde no solo hay latinos, sino también otras minorías, como afroamericanos, asiáticos e inmigrantes en particular”, agregó.

La participación de toda la comunidad en el Censo es de vital importancia para el desarrollo de la ciudad, ya que de eso depende la representación en el Congreso y cómo se gastan más de $115,000 millones anuales en California en escuelas, atención médica, vivienda y otros programas que benefician a los ciudadanos.

No hay que tener miedo

“Ser embajador es importante para hacerse contar, para no vivir en las sombras, muchos de los recursos que vienen a las comunidades tienen que ver con el número de personas que hay”, explicó Deisy Gutiérrez, quien desde diciembre es voluntaria del Censo y especialista en prevención de abuso de sustancias en el Centro Comunitario Juvenil de Koreatown (KYCC).

“Por ejemplo en el área de Koreatown la gente tiene la mentalidad que solo hay coreanos pero no, hay muchísima comunidad latina. Desafortunadamente los servicios no son para ellos, por eso es importante no tener miedo de compartir su información, que no tengan miedo de que se sepa que ellos existen”.

Gutiérrez, beneficiaría del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), entiende la importancia de participar en el Censo, porque parte de su trabajo en una organización es apoyar a las comunidades basados en las necesidades que estas tengan.

“El día de mi capacitación para el Censo fue mucha comunidad latina, con los que nosotros trabajamos, porque nos tienen confianza y eso es bueno. Me sentí orgullosa de poder ser esa voz, me siento empoderada de poder hacer la diferencia en la comunidad”, explicó la mujer nacida en Oaxaca, México.

Ayuda clave

El programa de Embajadores de Buena Voluntad es importante para que más personas conozcan los beneficios del Censo y se sientan confiados de participar.

“Una vez que la persona está entrenada ya puede educar a su familia, amigos y vecinos”, indica la directora del Censo para la Alcaldía.

Y aunque los embajadores no serán encuestadores oficiales, sí podrán guiar y ofrecer recursos a los residentes que tengan preguntas al respecto.

“Necesitamos que el conteo sea lo más exacto posible para obtener los fondos necesarios para programas de educación, vivienda, transporte y salud entonces es importante que todos estén enterados de lo que sucede entre marzo y julio”, agregó García.

Latinos, presentes

Las capacitaciones para embajadores son gratis y se realizarán en diferentes puntos de la ciudad hasta finales de febrero. Los expertos prepararán a los embajadores con información precisa y actualizada; además recibirán todo el material necesario para ayudar a sus conocidos.

En el entrenamiento realizado hace días en la Librería Cahuenga, en East Hollywood, los latinos acudieron a informarse y para ser voluntarios.

Fabiola Montiel llegó junto a su pequeña hija Rania, de 6 años, a capacitarse para prepararse y poder ayudar a su comunidad.

“Estoy aquí para ser embajadora porque creo que este Censo va a ser exitoso si cada uno hace un poquito. Hay mucha información que necesita ser compartida para que todos sepan lo importante que es, ya que define nuestra vida por los próximos 10 años”, dijo la mexicana que es gerente de relaciones comunitarias de First 5 LA.

Montiel quiere estar bien informada ya que al trabajar en una organización que aboga por los niños de 0 a 5 años, sabe que ellos corren el riesgo de no ser contados de forma adecuada.

“Soy una persona que trabaja por los derechos de la niñez y creo que, si me informo, voy a poder informar mejor a otras personas sobre la importancia del Censo”, indicó.

Leticia Ibarra, una voluntaria e impulsadora de 44 años, también asistió a la capacitación para poner su granito de arena y apoyar con el desarrollo de los latinos.

“Es importante que todos se cuenten para que haya suficientes recursos en California, para apoyar a su gente uno siempre tiene que sacar tiempo y por eso estoy acá”, dijo la oriunda de la Ciudad de México.

Por su parte, Brenda Guzmán, aseguró que motivada por sus hijos llegó hasta la capacitación y lo hace por su comunidad: “Quiero ayudar a los míos para que se hagan contar, es importante que participemos en el Censo para que ayuden a las escuelas, a la salud, esto es de todos y para todos”.

La directora del Censo para la Alcaldía dijo que es importante que la gente sepa que no habrá preguntas sobre la ciudadanía y que su información está protegida.

Bonos para voluntarios

La oficina del alcalde ha ofrecido bonos para quienes decidan acercarse a un entrenamiento y ser embajador.

“Un beneficio de participar en nuestro programa es que puede recibir un regalo de 100 dólares por organizar un evento y si es una organización no lucrativa, esa organización puede recibir una subvención de $500, esperamos que con ese incentivo podamos atraer gente y así llegar a más personas”, explicó García.

Capacitaciones

Jueves 20 de febrero

Hora: 6:30 p.m. a 8:00 p.m.

Lugar: Luther Burbank Middle School, localizado en el 6460 N. Figueroa Street

Los Ángeles, CA 90042.

Jueves 27 de febrero

Hora: 6:30 p.m. a 8:00 p.m.

Lugar: Weingart YMCA Wellness & Aquatic Center, en el 9900 S. Vermont Ave.

Los Ángeles, CA 90044.

Para inscribirte visita: bit.ly/38x8rei