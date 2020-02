La hija de Raúl Araiza demuestra su flexibilidad en pose acrobática de yoga

View this post on Instagram

Me escribí, por allá en Bacalar. 🦋 . . Y estos días descubrí que con quien bailaba era el amor mismo, invitando a cada parte de mi a brillar, a dejarse expresar con cada movimiento, enamorándome de ella y dejándola ser. Danza entre el alma y espíritu, cuerpo terrenal y etérico. Nos abrazamos, nos miramos, agradecimos y al mismo tiempo nos dijimos; Gracias a ti cuerpo que todo lo siente, gracias templo por ser casa , gracias a ti Camila porque eres completa, te admiro, te cuido, te honro; No necesitamos más.✨