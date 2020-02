¿Puede la Patrulla Fronteriza detener a alguien a bordo de un autobús? La agencia responde

La agencia migratoria contradice la versión de la versión de Greyhound, la principal compañía de buses en EEUU

La oficina de Aduana y Control Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés) desmiente en un memorándum a la mayor compañía de autobuses de Estados Unidos, que ha asegurado en varias ocasiones que está obligada a dejar que los agentes fronterizos suban a sus vehículos para capturar a inmigrantes indocumentados.

Greyhound ha dicho públicamente que no le gusta que la Patrulla Fronteriza detenga a personas en sus autobuses pero se ha justificado diciendo que no lo puede impedir. Sin embargo, la agencia federal le recuerda a la empresa que sus afirmaciones no son ciertas, según una circular sobre la que publicó Associated Press.

Basándose en la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense, CBP asegura a Greyhound que ningún agente pude subirse a un autobús para interrogar a pasajeros si no tienen una orden judicial o el consentimiento de la empresa.

La filtración de este memorándum pone en entredicho la credibilidad de la compañía de transporte de pasajeros y supone una victoria para la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que ha presionado en repetidas ocasiones a Greyhound para que dejen de permitir las revisiones cuando los autobuses se hayan alejado más de 100 millas de la frontera internacional o de la costa.

Tanto la organización -que defiende los derechos migrantes- como el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, aseguran que dicha práctica discriminatoria se ha intensificado bajo el mandato de Donald Trump y denuncian que intimida a los pasajeros. Han sido videos de detenciones en el interior de los vehículos lo que ha evidenciado la práctica y desatado una oleada de críticas.

Greyhound se enfrenta a una demanda en California precisamente debido a haber facilitado redadas y, por tanto, violar las leyes de protección al consumidor.