Estas son las marcas de autos que manejan las personas agresivas

Existen diferentes tipos de conductores, pero los más agresivos suelen usar vehículos de lujo

Manejar un auto representa en gran medida el tipo de personalidad de un conductor, dependiendo el tipo de auto que tengas podrías definirte como una persona competitiva, relajada, agresiva, etre otras.

De acuerdo a una investigación en Finlandia realizada por la Universidad de Helsinki y dirigida por el profesor de psicología social Jan-Erik Loonnqvist, se puedo analizar los hábitos de manejo y caracateristicas de personalidad de 1,892 conductores de autos.

Los resultados de la investigación reflejaron que las personas que poseen vehículos de lujo como BMW, Audi y Mercedes-Benz, tienen una mayor tendencia a violar los códigos de tránsito.

Este tipo de automovilistas, se caracterizan por tener una conducción agresiva, lo que explica el deseo de obtener productos de alta calidad, y las mismas características también explican por qué estas personas violan las reglas de tráfico con más frecuencia que otras.

El estudio también reflejó que los conductores no sólo no respetan los semáforos, sino que además, la agresividad de los automovilistas al bordo de un auto de lujo no daba prioridad a los peatones y generalmente manejaban imprudentemente y muy rápido, poniendo en riesgo no solo su integridad, sino también la de los transeúntes.

