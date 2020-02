Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, quiere darle su merecido a la culpable del feminicidio de Fátima

"Es un acto que no tiene nombre, siento impotencia y coraje, pero me gustaría que antes de que a la culpable la metieran en la cárcel me la dejaran 15 minutos, sola, para darle su merecido yo misma", pidió la celebridad