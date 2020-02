Se vislumbran autos nuevos en el horizonte

Aquí hay una probadita de algunos modelos nuevos o rediseñados que saldrán a finales de este año. Considera mantenerlos en tu lista de “posibilidades” hasta que los llevemos a nuestra pista de pruebas para una evaluación más profunda.

Sedán deportivo

BMW Serie 2 Gran Coupé

No te engañes pensando que el Gran Coupé Serie 2 es simplemente una versión de cuatro puertas de la serie 2 que BMW ha estado vendiendo durante años. El Gran Coupé se monta sobre una plataforma completamente diferente, menos orientada al rendimiento, pero que ofrece a los pasajeros de la parte trasera aproximadamente 1.5 pulgadas más de espacio para las piernas que la serie 2 de dos puertas. Aunque parece un hatchback (con puerta trasera) desde algunos ángulos, el Gran Coupé tiene un maletero tradicional. El 228i xDrive, con 228 caballos de fuerza, y el M235i xDrive, con 301 caballos de fuerza, usan un motor turbo de cuatro cilindros y una transmisión automática de ocho velocidades. La tracción total es estándar. El FCW, AEB con detección de peatones y el BSW son todos estándar.

Costo: $37,500-$45,500

A la venta: Marzo del 2020

SUV grande

Chevrolet Tahoe y Suburban

Estos casi idénticos SUV Tahoe y Suburban de gran tamaño son aún más grandes con este último rediseño, con énfasis en el espacio de la cabina y el refinamiento general. Es probable que un nuevo sistema de suspensión trasera totalmente independiente brinde una mayor comodidad de conducción y manejo, mientras que su embalaje permite que el asiento de la tercera fila se pliegue en el piso de carga. Los pasajeros del Tahoe ganan 3 pulgadas de espacio para las piernas en la segunda fila y 10 pulgadas adicionales en la tercera fila en comparación con el modelo anterior. Las opciones de motor incluyen V8 de 355 y 420 caballos de fuerza, además de un turbodiésel de seis cilindros totalmente nuevo con 460 libras-pie de torsión. Todos los motores incluyen una transmisión automática de 10 velocidades. Se incluirán como estándar el FCW y AEB con detección de peatones, pero el BSW y la advertencia de tráfico cruzado trasero (RCTW) tendrán un costo adicional.

Costo: $55,000-$80,000*

A la venta: Verano del 2020

SUV mediano

Genesis GV80

La marca de lujo Genesis de Hyundai va a ampliar su cartera con su primer SUV. El GV80 será el cuarto modelo de la línea Genesis cuando ingrese a la contienda de SUV medianos. Los detalles eran escasos en el momento de la publicación, pero Genesis dice que el GV80 se basará en una plataforma de tracción trasera como sus hermanos sedán, con tracción total disponible. Vendrá en configuraciones de dos y tres filas. Las opciones del tren de potencia incluirán dos motores turbo, uno de 2.5 litros y otro de 3.5 litros, cada uno combinado con una transmisión automática de ocho velocidades. Las características estándar de asistencia al conductor incluirán FCW, AEB con detección de peatones, RCTW y ACC.

Costo: $45,000-$60,000*

A la venta: Verano del 2020

Honda CV-R Híbrido

Este será el primer SUV híbrido de Honda vendido en los Estados Unidos. Utilizará el mismo tren de potencia que el Accord Híbrido, que consiste en un motor de 2 litros y cuatro cilindros combinado con motores eléctricos duales. Con 212 caballos de fuerza, el CR-V Híbrido ofrecerá más potencia que el modelo regular. Sin embargo, Honda dice que debe lograr “un 50% más de ahorro de combustible en la ciudad que el CR-V no híbrido”. En nuestras pruebas, el CR-V EX con un turbo de 1.5 litros consiguió 20 mpg en la ciudad y 28 mpg en general. El sistema de tracción total del híbrido enviará la energía de un motor eléctrico a las llantas traseras cuando la tracción de las llantas delanteras sea baja.

Costo: $30,000-$35,000*

A la venta: Marzo del 2020

Sedán mediano

Kia Optima

Este sedán de tamaño mediano está completamente rediseñado. Los detalles oficiales de los modelos con especificaciones estadounidenses no estaban disponibles en el momento de la publicación, pero la versión para el mercado coreano parece significativamente más llamativa que la generación anterior, con líneas agresivas y llamativos diseños de faros delanteros y traseros. Esperamos que el nuevo Optima utilice una transmisión casi idéntica a la de su primo corporativo, el Hyundai Sonata. Si ese es el caso, los compradores probablemente tendrán la opción de elegir dos motores de cuatro cilindros: uno con turbo de 1.6 litros con aproximadamente 180 caballos de fuerza y uno sin turbo de 2.5 litros con aproximadamente 190 caballos de fuerza, dirigido a las llantas delanteras a través de una transmisión automática de ocho velocidades. Es posible que haya una versión de tracción total.

Costo: $24,000-$34,000*

A la venta: Otoño del 2020

SUV pequeño

Mercedes-Benz GLA

Parece que Mercedes-Benz ha mejorado algunas de las deficiencias que encontramos durante nuestras pruebas del GLA original. El nuevo modelo será más ancho y más alto, con una silueta más parecida a la de un SUV tradicional que la versión anterior. También tendrá una distancia entre ejes más larga y 4.5 pulgadas más de espacio para las piernas en el espacio trasero. La potencia vendrá del mismo motor de cuatro cilindros turboalimentado de 221 caballos de fuerza que se encuentra en el sedán CLA, pero utilizará una transmisión automática de doble embrague de ocho velocidades, con tracción delantera o en las cuatro llantas. Un AMG GLA35 más atractivo cuenta con un motor de 302 caballos de fuerza, junto con actualizaciones de suspensión y frenos. Como estándar, se incluirán el FCW y AEB, pero otras funciones avanzadas de asistencia al conductor serán opcionales.

Costo: $35,000-$39,000*

A la venta: Verano del 2020

Nota del editor: Este artículo salió en la edición de abril de 2020 de la revista Consumer Reports.

*Costo estimado

Inscríbete para recibir Salud y Bienestar, el nuevo boletín mensual que te ofrece todo sobre salud, nutrición, condición física ¡y mucho más! Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.