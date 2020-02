Matan a balazos a doctor cuando se dirigía a trabajar en Río Bravo

Al parecer los narcotraficantes lo confundieron y mataron al hombre que se dedicaba a salvar vidas

Un doctor fue asesinado por sicarios del narcotráfico en el municipio de Río Bravo, en el estado fronterizo de Tamaulipas en México.

A decir de los reportes, todo ocurrió ya entrada la noche cuando se activó una una situación de riesgo (SDR). Pese a que las autoridades acudieron a la zona solo llegaron a confirma que una persona había sido abatida por impactos de proyectil con arma de fuego.

DOCTOR RAÚL PRIETO MÉDICO DEL #IMSS

DE #RÍO_BRAVO AYER EN LA NOCHE SÉ DIRIGÍA A SU TRABAJO, NO LOGRÓ LLEGAR, FUÉ ALCANZADO POR LAS BALAS EN UNA GUERRA QUÉ NO ERA SUYA, PIERDE LA VIDA EN LA ENTRADA A RÍO BRAVO, UN INOCENTE MÁS A MANOS DE LA DELINCUENCIAhttps://t.co/pu4KCVUPUL pic.twitter.com/uoEsCn9hz9 — Tamaulipas R-T-C (@Tamaulipasrtc1) February 22, 2020

Una bienvenida mortal para el doctor pues el crimen ocurrió justo en la entrada del municipio de Río Bravo cerca de donde está el anuncio que agradece la visita al municipio a Río Bravo.

Loes primeros reportes indican que la víctima, identificado mediante una credencial del lugar donde trabajaba como doctor, señalan que los sicarios llegaron a bordo de un auto, le dieron alcance y le dispararon sin clemencia.

Gracias a la credencial del trabajo que portaba se determinó que el doctor trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que se llamaba Raúl Prieto.

A decir de medios locales se trata del tercer crimen en contra de personas que no tendrían nada que ver con el crimen organizado por lo que las alertas se encienden pues a diferencia de lo que ocurría “habitualmente” los delincuentes ya no solo se matan entre ellos si no que se meten con las ciudadanía en general.

