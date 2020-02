California monitoriza a 8,400 personas tras demoras para detectar coronavirus de origen desconocido

El estado denunció que CDC no examinó a paciente contagiado que no tuvo contacto con contagiados

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedad de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) no examinaron de inmediato al primer paciente contagiado con coronavirus en el país que no ha viajado al extranjero y que tampoco ha estado expuesto aparentemente a ningún otro infectado, denunció este jueves el Sistema de Salud de Sacramento en California.

David Lubarsky, director de la Universidad de California, Davis, Health, informó en una nota dirigida a su personal obtenida por NBC News que después de que el paciente fue transferido al Centro Médico UC Davis el 19 de febrero, solicitó a los CDC que realizaran las pruebas pertinentes, pero la agencia federal declinó.

“Solicitamos la prueba de COVID-19 por parte de los CDC, ya que ni el condado de Sacramento ni el CDPH -Departamento de Salud Pública de California- están haciendo pruebas de coronavirus en este momento”, según la misma nota, firmada por Lubarsky y el director interino del Centro Médico de UC Davis Brad Simmons.

“Dado que el paciente no cumplía con los criterios existentes de los CDC sobre la detección del COVID-19, no se administró una prueba de inmediato. UC Davis Health no controla el proceso de prueba”, escribieron los dos funcionarios en la misiva.

Pero el domingo, los CDC revocaron su decisión y ordenaron la prueba, y el miércoles, la agencia federal confirmó que el paciente había dado positivo en el coronavirus, según Lubarsky y Simmons.

Los CDC no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles por la noche.

Lubarsky y Simmons dejaron claro que desde el momento en que el paciente fue transferido al Centro Médico UC Davis, se tomaron precauciones para evitar la transmisión porque sospechaba que se trataba de infección viral.

“Este no es el primer paciente con COVID-19 que hemos tratado, y debido a las precauciones que hemos tomado desde la llegada de este paciente, creemos que ha habido un potencial mínimo de exposición aquí en el Centro Médico de UC Davis”, explica el mismo memorándum.

A raíz de que este último caso haya salido a la luz en California, el gobernador del estado, Gavin Newsom, informó que 8,400 personas están siendo monitoreadas por el coronavirus.

“Esta es una situación fluida en este momento y quiero enfatizar que el riesgo para el público estadounidense sigue siendo bajo“, dijo la doctora Sonia Y. Angell, directora del Departamento de Salud Pública de California y Oficial de Salud del Estado durante una conferencia de prensa. “Ha habido un número limitado de casos confirmados hasta la fecha”.

Mientras tanto, Wall Street caía abruptamente este jueves por sexto día consecutivo con sus tres principales índices en números rojos a medida que se multiplican los casos del coronavirus a nivel mundial y con la primera transmisión de la enfermedad en Estados Unidos de origen desconocido.

La persona afectada reside en el condado de Solano, al noreste de San Francisco; esta ciudad se encontraba ya en estado de emergencia por la enfermedad. Se encuentra ingresado en un hospital de Sacramento, mientras las autoridades californianas rastrean a las personas con las que estuvo en contacto en busca de nuevos focos.

Los otros 59 casos confirmados en Estados Unidos habían realizado viajes al extranjero o habían estado en contacto con viajeros.

Los inversores parecían no encontrar alivio en los esfuerzos del presidente, Donald Trump, para mitigar las preocupaciones sobre la propagación de la epidemia, que ahora ha matado a casi 2.800 personas en todo el mundo. En una conferencia de prensa el miércoles por la noche, Trump dijo que el país está “muy, muy preparado”, y nombró al vicepresidente, Mike Pence, como supervisor de la respuesta a la epidemia.

Cierre de escuelas en Japón

El Gobierno japonés ha anunciado este jueves el cierre de todas las escuelas de primaria y secundaria que permanezcan hasta el inicio de las vacaciones de primavera, a finales de marzo, lo que afectará a 12.8 millones de estudiantes y a 34,847 centros escolares, según el Ministerio de Educación.

En Japón hay 890 enfermos, la mayoría por el crucero puesto en cuarentena en Yokohama. Además, hoy se ha registrado la octava muerte, en Hokkaido, la isla más al norte del país.

Crece la preocupación a nivel mundial

“El aumento repentino de casos en Italia, Irán y Corea del Sur es sumamente preocupante”, ha dicho este jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Estamos en un punto decisivo” en la epidemia de coronavirus y “ningún país debería asumir que no tendrá casos, sería un error fatal“, ha advertido el responsable de la entidad.

Pese a que el coronavirus “tiene potencial pandémico”, Adhanom destacó que no es “un momento para el miedo”, sino “para tomar medidas para prevenir infecciones y salvar vidas”.

Aunque el virus afecta tanto a países ricos como pobres, su presencia en lugares con poca capacidad para detectarlo y contenerlo genera temores por su avance descontrolado y su rápida irradiación a otras naciones.

Mientras tanto, el paciente 1, conocido como Mattia, protagonista del brote del coronavirus en Italia fue diagnosticado por diferentes doctores con gripe en tres ocasiones antes de que las autoridades sanitarias concluyeran que padecía la enfermedad, que ya se cobró la vida de 17 personas y ha contagiado a al menos 650 en ese país, según informa el Daily Mail.

El hombre de 38 años comenzó a sufrir síntomas similares al coronavirus el 14 de febrero pero no fue diagnosticado con la enfermedad mortal hasta el 20 de ese mismo mes. En el intervalo de esos seis días en los que creyó padecer una gripe por el diagnóstico incorrecto, contagió a su esposa embarazada de ocho meses, dos doctores, una mujer de 77 años que murió por el coronavirus, así como a otras nueve personas.

El gobierno italiano condenó al hospital, del que se desconoce el nombre, por el diagnóstico erróneo.

Corea del Sur reportó 505 casos más el jueves, y ya suman 1,766 en su mayoría concentrados en la cuarta ciudad más grande del país, Daegu. Seúl y Washington retrasaron sus maniobras militares conjuntas anuales por el brote que ya ha infectado a 22 soldados surcoreanos y a uno estadounidense, ha puestoa a cientos en cuarentena y cerró instalaciones en bases.

En China se reportaron 433 casos nuevos y 29 muertes en su territorio continental. La cifra eleva el total nacional a 78,497 infecciones y 2,744 muertes. De los nuevos casos, 383 fueron en Wuhan, donde se detectó el virus por primera vez en diciembre, así como 19 de los últimos decesos.

Las autoridades de la provincia china de Guang-Dong han revelado que el 14% de las personas contagiadas que habían recibido el alta volvieron a dar positivo en los exámenes de coronavirus. Investigaciones de laboratorio muestran que los pacientes más jóvenes tienden a producir anticuerpos dentro de las dos semanas posteriores a la recuperación y que tienen menos probabilidades de infectar a otras personas, aunque den positivo.

Rechazo a las restricciones de viaje

Corea del Sur se ha unido a China al expresar su desacuerdo con las restricciones de viaje impuestas por otros países.

Unos 40 países y regiones han prohibido el ingreso de visitantes surcoreanos o restringido sus movimientos, según Lee Lee Tae-ho, el segundo viceministro de Asuntos Exteriores de Seúl, quien consideró que estas medidas son excesivas y señaló que su gobierno ha estado utilizando de forma eficaz sus “capacidades de cuarentena, las mejores del mundo”.

China decretó una cuarentena sobre Wuhan y varias ciudades próximas, muchas aerolíneas redujeron sus vuelos a China y muchos lugares ampliaron los controles a los pasajeros llegados de China, lo que redujo sus viajes por todo el mundo. De acuerdo con Lee, la entrada de chinos a Corea del Sur se redujo más del 80%.

En Europa, el un creciente foco en el norte de Italia, donde hay 447 casos confirmados y 12 muertos, se estima que es la fuente de otros contagios en todo el continente, mientras que en Oriente Medio, la culpa recae directamente sobre Irán, que el jueves reportó 141 contagios y 22 fallecidos, el número de víctimas mortales más alto fuera de China.

Entre tanto, Arabia Saudí anunció este jueves que prohibirá la entrada de turistas procedentes de países con casos confirmados a La Meca y a la mezquita del profeta Mahoma, en Medina, los dos lugares sagrados más importantes del islam.

Primer caso en Sudamérica

Un brasileño de 61 años que estuvo de paso por Lombardía (Italia) es el primer caso en Suramérica.

Autoridades sanitarias de Brasil confirmaron está contagiado tras realizarle los exámenes en un hospital en Sao Paulo. “Vamos a ver ahora cómo el virus se comporta en un país tropical en la mitad del verano”, dijo el ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta.

Otros latinoamericanos también se han contagiado con el virus, como un colombiano y una chilena que estaban a bordo del crucero Diamond Princess en Japón, pero el del brasileño es el primer caso que ocurre dentro de las fronteras de un país latinoamericano.

Con este caso, el coronavirus está ahora presente en todos los continentes, a excepción de la Antártica.

Estados Unidos emite tres alertas de viaje

El Departamento de Estado emitió este miércoles tres alertas de viaje por el aumento de casos de coronavirus en Italia, Mongolia e Irán.

En el caso de este último país, la alerta es de nivel 4, es decir que se recomienda “No viajar”, por el riesgo del virus, pero también por los casos de secuestros y arrestos arbitrarios de ciudadanos estadounidenses.

Para Mongolia la alerta es de nivel 3, “Reconsiderar el viaje”, específicamente por las restricciones de viaje y transporte impuestas por ese país para controlar la propagación del virus.

En Italia, en tanto, la recomendación es de “Ejercitar mayor precaución” por el brote de coronavirus, aunque se alerta también de las posibilidades de ataques terroristas.

Japón desmiente cancelación Juegos Olímpicos

Funcionarios de la OMS subrayaron que colaboran con los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio y no creen que ese evento se cancele.

Horas ante, los organizadores de los Juegos Olímpicos en Tokio y las autoridades de Japón salieron al paso de la información que entregó este martes un miembro del Comité Olímpico Internacional al asegurar que el evento sería cancelado por los efectos del coronavirus.

“Nuestros pensamientos son que seguiremos adelante con los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos tal como están programados”, dijo el presidente del comité organizador, Toshiro Muto. “La situación del coronavirus es, sin duda, difícil de predecir, pero tomaremos medidas para tener unos juegos seguros”, agregó.

Los Juegos Olímpicos están programados para comenzar el próximo 24 de julio y se espera la llegada de 11,000 atletas a Tokio. Los Paralímpicos comienzan el 25 de agosto y en ellos participarán 4,400 deportistas.

Estos juegos sólo han sido cancelados en tres ocasiones anteriormente, una de ellas curiosamente también afectó a Tokio, pero en todas ellas la razón para suspenderlos fue la guerra.

En 1916, los juegos de Berlín no se realizaron por la Primera Guerra Mundial. En 1940, los afectados fueron los juegos de Tokio, que intentaron ser reprogramados ese mismo año en Helsinki, Finlandia, pero finalmente cancelados por la Segunda Guerra Mundial. El último evento suspendido fue el de Londres, en 1944, por la misma guerra.