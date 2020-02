Se tatuó los ojos, pero un error en el proceso la está dejando ciega

View this post on Instagram

To uczucie, gdy słuchało się jakiegoś artysty przed tym, jak stał się tak popularny 😀 Pozostaje życzyć dalszych sukcesów 💚 Jaki rodzaj muzyki najbardziej lubicie? Ja mam bardzo różnorodny gust pod tym względem 😊 #ruda #redhair #polishgirl #music #muzyka #cute #black #colour #fun #nice #goodnight #selfie #what #you #like #goodluck #miło