Temen que Trump suspenda programa de Viajero Confiable en California

Solicitantes de renovaciones y nuevas tarjetas SENTRI y Global Entry reportan retrasos por varios meses.

A pesar de que solicitó con ocho meses de anticipación la renovación de su tarjeta SENTRI, que le permite de manera expedita la entrada en su automóvil a los Estados Unidos por carriles de preferencia en la frontera sur por Tijuana, Isabel Bonilla no la recibió a tiempo.

De nada valió su tempranero esfuerzo porque la tarjeta SENTRI se le venció este mes. La explicación oficial es que su solicitud está en proceso de revisión, un estatus que ya lleva ocho meses.

“Me siento muy frustrada porque voy y vengo de Los Ángeles a Rosarito, México, cada semana para atender mis negocios que tengo del otro lado, y sin mi SENTRI, un cruce que me toma de 10 a 15 minutos, me puede llevar de dos a tres horas como mínimo”, dice.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos ofrece los programas de viajero confiable para agilizar el proceso de ingreso al país a través de los aeropuertos y puertos de entrada a viajeros de bajo riesgo que han sido aprobados. Estos programas incluyen el Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST.

Los más populares son el Global Entry y el SENTRI. El Global Entry está limitado a residentes permanentes y ciudadanos de los EEUU y de 5 o 6 países. El SENTRI está más enfocado para usarse en la frontera mexicana por tierra, y gran parte de las personas con una tarjeta SENTRI son ciudadanos mexicanos o estadounidenses que cruzan la frontera con frecuencia.

Los solicitantes deben ser aprobados en una investigación y entrevista.

Sumida en el limbo

Durante estos ocho meses de espera, Isabel ha revisado casi a diario la pagina web de CBP para conocer el estatus de su solicitud de renovación

Cuando estaba a punto de vencerse, se encontró con el siguiente mensaje: “Debido al incremento significativo en el volumen de las solicitudes, estamos ampliando el periodo de gracia de seis meses a un año para cualquier solicitud de renovación presentada. Esto significa que continuarán recibiendo los beneficios completos por un año mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza finaliza la solicitud de renovación”.

Al leer eso, Isabel respiró tranquila. Esto significaba que podía cruzar hasta por un año más, sin problema alguno mientras le llegaba su nueva tarjeta, pero el gusto le duró poco porque cuando la semana pasada volvía de regreso de Rosarito a su casa en Los Ángeles y presentó su SENTRI al oficial de la garita fronteriza, éste le hizo ver que su tarjeta estaba a punto de expirar. Ella le habló del mensaje publicado en el sitio web de CBP.

“El oficial me respondió que ellos no tenían esa información, y que en su computadora solo aparecía que mi SENTRI ya iba a caducar”, dice.

Lo peor vino cuando el agente de migración en la línea fronteriza, le comentó que cada vez que intentara pasar con su tarjeta expirada se consideraba una violación a la ley; y a la tercera, se ganaría una multa por 5,000 dólares y le quitarían la tarjeta.

“La verdad que en ese momento me entró miedo porque una sola violación ya queda en mi récord”, dice preocupada.

Al llegar a Los Ángeles, se dirigió a la oficina de CBP para ver si podía apresurar el trámite, o por lo menos obtener alguna respuesta más precisa sobre cuánto tiempo más se llevaría su solicitud en ser procesada.

“La respuesta que me dieron fue la misma, que estaba pendiente de aprobación”, agrega.

Cuando les preguntó sobre el periodo de gracia en tanto se procesaba su solicitud de renovación, le informaron que eso se aplica a criterio del agente en la frontera.

“Realmente me he quedado en el limbo. No entiendo qué está pasando porque mi esposo y yo solicitamos la renovación al mismo tiempo, y a él le llegó a las dos semanas. Mi hermana solicitó por primera vez el Global Entry hace más de un año, y desde entonces la tienen bajo el estatus de pendiente de aprobación”.

Isabel quien es una ciudadana naturalizada estadounidense, admite que se siente muy angustiada porque no contar con la tarjeta SENTRI, le ocasiona retrasos para el desarrollo de sus negocios inmobiliarios entre México y EEUU.

“Estos rezagos no pasaban antes. Siento temor de que el gobierno de Trump nos vaya a quitar este programa como represalia porque California es una ciudad Santuario; o si no lo quitan, que hagan el proceso muy lento”.

Cancelado en Nueva York

Los temores de Isabel se hicieron realidad en Nueva York. La CBP anunció el 6 de febrero que, desde ese día, los residentes de ese estado no podrán ser elegibles para solicitar o renovar sus tarjetas de viajero confiable como SENTRI y Global Entry debido a una legislación estatal que les restringe el acceso a cierta información del historial criminal que maneja el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Argumentaron en un comunicado que, sin acceso, la CBP no puede completar las revisiones de seguridad para las solicitudes y renovaciones del Programa de Viajero Confiable presentadas por los residentes de dicho estado.

“Esta ley nos hace menos seguros y protege a los criminales”, señaló Mark Morgan, comisionado en activo de la CBP.

“Reconocemos que muchos residentes y negocios serán negativamente afectados por este cambio, pero no podemos comprometer la seguridad de nuestra nación. Cuando los estados toman medidas negativas que dificultan nuestra capacidad para proteger a nuestro país, tenemos que responder”, afirmó.

Como consecuencia de este anuncio, la CBP canceló todas las solicitudes pendientes y quienes actualmente están inscritos, mantendrán los beneficios hasta que sus membresías expiren.

Es cosa de tiempo

El abogado en migración Alex Gálvez quien es portador de una tarjeta Global Entry, dice que claro que la administración Trump puede extender el cierre del programa de Viajero Confiable a California.

“Lo de Nueva York lo hicieron para probar y ver si nadie los demanda y pueden seguir adelante. Es cosa de tiempo que lo quieran ampliar a California, pero pienso que lo están analizando muy bien porque el daño a la economía sería tremendo. No estamos hablando solo de gente que va a hacer negocios a México sino de estudiantes, trabajadores y hasta ciudadanos que a diario cruzan la frontera para ver al médico”, indica el abogado.

Y agrega que el impacto sería de vida y muerte. “Así que espero que se la piensen dos o tres veces antes de querer suspender en California el programa Viajero Confiable”, subraya.

La Opinión está en espera de que CBP responda a una serie de preguntas enviadas sobre los retrasos en las renovaciones y nuevas solicitudes.