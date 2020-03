Prioridades de los latinos en las elecciones del supermartes

Encuesta revela que el tema migratorio no es prioridad y apoyan a Bernie Sanders en forma abrumadora en contra de Joe Biden.

Una encuesta realizada la semana pasada a 800 latinos votantes de California reveló que la mayoría de ellos se interesa por saber quien será el próximo presidente de Estados Unidos por diferentes razones.

Con cinco candidatos demócratas en la contienda; Joe Biden, Bernie Sanders, Mike Bloomberg, Tulsi Gabbard y Elizabeth Warren los votantes han puesto atención en sus propuestas de cuidado de salud, educación, vivienda, inmigración, empleos, cambio climático y muchos otros temas.

Y pese a que los latinos son primordialmente relacionados con el tema de inmigración, los votantes encuestados revelaron que su preocupación principal es el costo del sistema de salud en un 30%, seguido de la mejora de ingresos salariales con un 20% y en tercer lugar la protección de inmigrantes con un 17%.

Esta pudiera ser una razón por la que muchos están apoyando al candidato Bernie Sanders quien propone un sistema de salud “gratuito” Medicare para todos.

La encuesta fue realizada por Univision News y Latino Community Foundation a 800 votantes latinos de California, misma que reveló que un 47% de votantes latinos apoya al senador de Vermont, Bernie Sanders, que aboga por un sistema de salud “gratuito” para todos.

En comparación el vicepresidente Joe Biden, quien cuenta con un 17% de aprobación ya que él prefiere expandir el Obamacare; mientras que Mike Bloomberg cuenta con el 16% de apoyo y se opone al plan de Medicare para todos.

No obstante, estos números podrían cambiar a último minuto ya que entre el sábado y el lunes tres candidatos demócratas, que fueron parte de la encuesta, terminaron sus campañas hacia la presidencia; el multimillonario y filántropo Tom Steyer, el alcalde de South Bend Indiana, Pete Buttigieg y la senadora Amy Klobuchar.

“Y estamos viendo que aproximadamente uno de cada 10 votantes demócratas latinos indican que aún no están seguros sobre a qué candidato votar”, dijo Jacqueline Martínez Garcel, directora de Latino Community Foundation.

Fernando Guerra, director del centro de investigación StudyLA, de la universidad Loyola Marymount, dijo que los votantes latinos si se preocupan por la inmigración, más que los votantes no latinos, al igual que se preocupan por los demás temas pero hay prioridades.

“Encuesta tras encuesta muestra que los votantes latinos clasifican la inmigración, no en primero, no en segundo, ni en tercer lugar, sino aproximadamente, quinto o sexto lugar. Pero los votantes no latinos no clasifican la inmigración hasta quizás el número 10”, indicó Guerra. “Entonces, la inmigración es más importante para nosotros, pero no es lo más importante”.

¿Hacia donde irán los votos de los candidatos que se retiraron?

Expertos aseguran que aunque los votos de los candidatos que se han retirado de la contienda beneficiaran positivamente a los candidatos restantes, Sanders parece que se llevará la mayoría, al menos en California.

La encuesta preguntó a los votantes quien sería su segunda opción para presidente si su contendiente favorito se retirara. El 26% de los votantes en general dijo que daría su voto a Sanders, el 22% a Bloomberg, el 13% a Biden y el 10% a Warren.

“Una conclusión importante aquí es que Sanders, Biden y Bloomberg tienen claramente el reconocimiento más alto de todos los candidatos”, dijo Garcel. “Y es probable que esto haya sido impulsado por sus anuncios tanto en línea como con los medios tradicionales”.

Pese a que Klobuchar y Buttigieg salieron de la contienda y anunciaron su apoyo a Biden, la profesora asistente Ashley Koning, del Eagleton Institute of Politics, duda que esto aumente de gran manera en el voto latino para el vicepresidente.

“Creo que sería difícil para Biden superar una brecha tan grande, así como será difícil para Sanders superar el margen que Biden superó con los votantes afroamericanos [en Carolina del Sur], por lo que será interesante contrastar, en el Supermartes”, indicó Koning.

Koning, quien también es directora del Eagleton Center for Public Interest Polling, indicó que Sanders esta corriendo bajo una campaña muy “atractiva” aunque es difícil saber si, de ser elegido como presidente, va a poder cumplir todas sus promesas.

“Cuando son elegidos, y es hora de gobernar, tienen que reducir o retroceder o alejarse de algunas de esas promesas que hacen”, dijo Koning asegurando que Sanders tiene metas e ideas bastante grandes como el Medicare para todos y otras iniciativas económicas.

“Estas son las promesas de la campaña que son realmente convincentes y pueden ayudarlo, y si se convertirán o no en realidad si es elegido, eso es otra historia”, indicó la experta.