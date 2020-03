Razones para invertir en Marketing Digital

Te ayudará a tener el flujo de clientes que todo negocio necesita para mantenerse en el mercado

En los tiempos que corren, todo negocio requiere un flujo de clientes para mantenerse en el mercado. Es por esto que surgen empresas como RD Station, que ayudan a entender y aprovechar los beneficios del marketing digital, sea cual sea el ámbito del negocio.

Y es que no basta con alcanzar a personas, es determinante llegar a quienes tienen el potencial de convertirse en compradores de lo que ofreces. Y ciertamente, el marketing digital se muestra como una estrategia fundamental para posicionar tu negocio y llegar a las personas que tienen el potencial de convertirse en tus clientes.

El marketing digital como inversión

Con mucha frecuencia, las empresas se topan con una serie de complejidades cuando ponen en práctica sus campañas de Marketing Digital. Sin embargo, es un hecho que la inversión en Marketing Digital a través de la metodología de Inbound aumenta la efectividad y el retorno.

Esto se observa particularmente en la medida en que dicha metodología está anclada a una estrategia de Lead Nurturing, que literalmente significa criar a los clientes. En ese sentido, contar con herramientas para la gestión y automatización de captación de clientes, multiplica las oportunidades de venta y cierre de negocios.

La mejor manera de aumentar tu conversión es invertir en Marketing Digital guiado por una estrategia que te permita llevar a tu target de compradores por el recorrido de la venta. Así se disminuye el tiempo de cierre y se incrementa la rentabilidad de tu negocio y, por supuesto, el retorno de la inversión.

5 potentes razones para invertir en el Marketing Digital

Si estás pensando en invertir en marketing digital, te contamos 5 potentes razones para tomar acción de inmediato.

1. Incrementa la captación de nuevos clientes

Captar clientes es, en definitiva, la primera ventaja para invertir en Marketing Digital. La cartera de clientes con la que inicias tu negocio tiende a agotarse.

Por ello, el uso de herramientas de automatización de marketing te permiten optimizar tu sitio web mediante keywords que te hacen más visible para el público de tu interés. Al mismo tiempo, estas herramientas colaboran en la administración de tus publicaciones en redes sociales para atraer más tráfico de calidad.

No hay duda de que los clientes pueden tener diferentes niveles de interés en relación con tu negocio; por ello, herramientas digitales que te permiten conocer la temperatura de tus leads, ayudan a que focalices tus esfuerzos en función a tus objetivos.

Por ejemplo, puedes hacer oferta de fondo de embudo (cerca de la venta) o concentrar tu inversión en torno a ofertas de tope del embudo, hacia leads fríos que apenas están interesados en comprar o alquilar. De esta manera, puedes acompañarlos en el proceso de enamorarse de tu marca a través del Lead Nurturing.

2. Monitorea el comportamiento de tus compradores

Hoy en día puedes conocer y monitorear el comportamiento de tus compradores, haciendo que tus acciones se dirijan de forma específica al público que te interesa.

Por ejemplo,en el caso particular del marketing inmobiliario, la venta pocas veces se realiza completamente en línea. Este mercado está sujeto a factores como los precios de los inmuebles, los cuales suponen una gran inversión para el cliente, la aprobación de financiamientos por parte de los bancos y, por supuesto, la economía específica del país.

Si tu negocio es el de bienes raíces, un software de marketing inmobiliario te permite formular algunas preguntas en tu sitio web. Por ejemplo, si desea comprar, vender o alquilar. Si escoge “alquilar” y tu negocio solo trabaja con compra y venta, sabrás que no es tu cliente potencial, y en consecuencia podrás dirigir tus esfuerzos hacia otras personas.

Y sea cual sea la naturaleza de tu empresa, invirtiendo en marketing digital te podrás saber datos de valor de tu buyer persona que te permitirán mejorar su proceso de lead nurturing como: si tiene hijos, mascotas, su deporte favorito, hobbies, gustos, preferencias. De esta manera podrás conocer qué ofertas hacerle llegar, optimizando con ello tu esfuerzo de venta.

3. Disminuye los costos para alcanzar a nuevos clientes

Los nuevos clientes y el cierre de las ventas son el foco de cualquier negocio; en consecuencia, invertir en Marketing Digital hace que los costos para alcanzar a tus leads sea menor, optimizando la relación precio-beneficio.

Puedes invertir en plataformas como Facebook Adds o en Google, que te llevarán al segmento de mercado que realmente te permitirá la conversión y el cierre de ventas.

4. Permite conocer el retorno de la inversión

En la publicidad tradicional, conocer a las personas alcanzadas en realidad es imposible. Pero la métrica de los medios digitales te permite saber cuánto has invertido, a cuántos leads has alcanzado y cuántas ventas has cerrado.

De esta manera, al analizar los datos que han ido arrojando tus compañas, podrás redireccionar cualquier acción que no haya sido tan efectiva, y mantener las que te hayan dado un ROI positivo para la empresa.

5. Aumenta el alcance y posicionamiento de tu marca

Los negocios que se mantienen en el tiempo están dirigidos por personas que comprenden que en el tema de las ventas es importante fidelizar clientes.

En ese sentido, invertir en marketing digital te permite mantener la relación con tus clientes a bajo costo y estar siempre en su memoria. También podrás aumentar tu alcance en la medida en que clientes satisfechos te encuentran en sus ordenadores o móviles y te mencionan con amigos y conocidos.

Todo negocio puede beneficiarse de invertir en marketing digital. Sus estrategias te harán atraer visitantes calificados a tu página web, contribuirán a que conviertas a visitantes en leads y que construyas con ellos una relación durante todo el proceso.

Esta es la forma de multiplicar las oportunidades de negocio y de cerrar más ventas, mientras logras analizar resultados, optimizar procesos y muestra el retorno de la inversión.

Te hemos compartido las 5 principales razones que hacen que invertir en Marketing Digital sea una excelente acción: incrementa la captación de nuevos clientes, facilita monitorear el comportamiento de tus compradores, disminuye los costos para alcanzar a nuevos clientes, permite conocer el retorno de la inversión y aumenta el alcance y posicionamiento de tu marca; ahora, ¡a ponerlas en marcha!