Cómo superar el dolor por la muerte de una mascota

Al igual que cuando fallece algún pariente o amigo, el propietario de un perro o gato debe vivir un duelo para superarlo

Los perros y gatos tienen una esperanza de vida corta en comparación con el ser humano, pero eso no impide que cuando una mascota fallezca los amos sientan dolor. Según la relación que se haya tenido con el animal de compañía, el duelo puede sentirse como si hubiera fallecido un amigo o un familiar y se debe intentar superarlo.

Tras la muerte de su can o felino es probable que los propietarios no quieran tener otro nunca más, pero para quien gusta de los animales es muy probable que vuelva a tener otro, solo se debe dar un tiempo de guardarle luto, según OK Diario. A continuación cuatro consejos a tener en cuenta para aminorar la pérdida de una mascota.

Aceptar la pérdida

El duelo o luto tiene sus etapas, así que es natural que se necesite algún tiempo para dejar de estar triste. Lo primero que se debe hacer es asumir que la mascota ha fallecido y nada se puede hacer al respecto. La negación sólo aumentará el sufrimiento.

Recordarlo con alegría

Una mascota da momentos felices, el propietario debe conservar estos momentos y recordarla con una sonrisa porque crearon un vínculo puro, verdadero y nada de eso cambiará. El canino o felino vivirá en su memoria por siempre y él no desearía que su amo estuviera triste.

Despedir a la mascota

Hoy en día existen diversas opciones para despedir a una mascota como se merece, hay ceremonias, funerales, cremaciones. El amo puede enterrar a su perro o gato en el jardín y plantar flores o un árbol o puede llevarlo a un cementerio para perros. Otra opción es guardar sus cenizas en el hogar o hasta ponerle un altar para recordarlo.

Tener una nueva mascota, pero sin prisas

La herida del amo no se curará con una nueva mascota en casa, lo mejor es esperar un tiempo hasta que se sienta preparado. En algún momento un nuevo perro llegará a su vida y eso no significa que se le sustituya por otro. La experiencia será distinta porque cada animal de compañía tiene su propia personalidad.

Te puede interesar: La utilidad de los pañales para perros

Leer más: Los gritos a un perro pueden causarle este efecto