¡Tragedia en Sonora! Mueren seis boxeadores en accidente carretero

View this post on Instagram

Estoy sin palabras con todo lo sucedido, lamento la pérdida de mí estimado amigo el entrenador Jonathan Oros y de los jóvenes del fatal accidente, es la pesadilla de todo padre de familia que jamás quiere vivir. Mi sobrino Adolfo iba ahí y en estos momentos se encuentra grave. Fuerza para las familias y pronta recuperación para todos los que lo necesitan.