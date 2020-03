Con tenis y un vestido negro Emily Ratajkowski se roba las miradas mientras pasea a su perro

Sin mucho esfuerzo la modelo impacta con su belleza al pasear por las calles

Emily Ratajkowski fue captada junto a su perro, caminando por un famoso parque en la ciudad de Nueva York, y mientras disfrutaba de un soleado día se robó todas las miradas al pasar.

La bella modelo trató de no llamar la atención y se limitó a vestirse muy casual mientras caminaba tratando de no llamar la atención, pero todo fue inútil porque no logró ocultar su belleza, ya que los mínimos detalles la hicieron lucir siempre sensual.

Emily dejó su cabellera suelta, se puso uno lentes de sol que cubrieron gran parte de su rostro, y el resto de su atuendo era un sencillo vestido negro, corto que llevó un par de tenis para correr.

Aquí la imagen que captaron los paparazzis.