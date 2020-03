Costa Rica, primer país de Centroamérica en tomar medidas en el futbol por coronavirus

Por orden del gobierno, durante 15 días no habrá aficionados en los estadios de la liga costarricense.

Victoria Hernández, la ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica informó que todos los partidos en el país se jugarán a puerta cerrada durante dos semanas para disminuir el riesgo de propagación del coronavirus en territorio tico.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 Fútbol Nacional se jugará a puerta cerrada por las próximas 2 SEMANAS, informan desde Casa Presidencial 😱🇨🇷 ¿Qué opinan? pic.twitter.com/mTwXvpwiZR — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) March 9, 2020

Con esta medida, Costa Rica se convierte en el primer país de Centroamérica donde el futbol se ve afectado por el COVID-19.

Esta es sólo una de las nuevas medidas que se tomaron y que afectan a los diversos eventos masivos que están programados en el país, sin importar si son gratuitos o de paga. En cuanto al futbol, la intención es que no se suspendan los juegos para no mover los calendarios de la liga, pero la orden es que no haya congregaciones en los estadios.

El gobierno costarricense anunció que los próximos juegos de fútbol se darán a puerta cerrada por el brote del corona virus. Costa Rica presentan nueve casos hasta la fecha. pic.twitter.com/tfY86oNrTb — 🇵🇦 Yorelin Rangel (@Yorelin_Rangel) March 9, 2020

“Será una valoración inicial de dos semanas. El fútbol será a puerta cerrada y constantemente se estará haciendo valoraciones durante todos los días para conocer cómo evoluciona la situación”, mencionó la ministra en conferencia de prensa.