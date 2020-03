Kris Jenner jamás se perdonará haber roto su familia con una infidelidad

Robert Kardashian se divorció cuando descubrió que la mamá de sus hijos estaba engañándole con un jugador de fútbol

Aunque en ocasiones pueda parecer imposible que los Kardashian-Jenner cuenten con escándalos suficientes como para rellenar dieciocho temporadas de un reality, lo cierto es que las crisis familiares eran algo habitual en su hogar mucho antes de que se hicieran famosos.

Robert Kardashian fue el abogado defensor en el mediático caso de O.J. Simpson, en el que el antiguo deportista fue acusado de asesinar a su esposa Nicole, que resultaba ser amiga íntima de su entonces mujer Kris Jenner, y poco después el matrimonio se divorció cuando él descubrió que esta última estaba engañándole con un jugador de fútbol.

A día de hoy la poderosa ‘momanager’ sigue considerando esa aventura como el mayor error de su vida, porque provocó que sus hijos mayores –Kourtney, Kim, Khloé y Rob- crecieran lejos de su padre.

“Me casé siendo muy, muy joven. Conocí a Robert cuando tenía 18 años y salimos juntos durante cuatro años, y a los 22 ya estaba casada. A lo largo de mi vida, antes o después, iba a tener un affair, y sucedió a los treintaitantos. Mi mayor arrepentimiento es que destrozó mi familia“, ha confesado ahora ella en una entrevista con Diane Von Furstenberg en el podcast ‘InCharge With DVF’.

Eventualmente Kris conoció a su siguiente marido y padre de sus dos hijas menores, Caitlyn Jenner -que por aquel entonces era conocida como Bruce- y le ayudó a transformar su pasado como estrella olímpica en una rentable carrera como orador motivacional, pero antes tuvo que superar muchos obstáculos.

“No sabía qué hacer. Me encontré con cuatro niños y soltera. Ni siquiera sabía dónde íbamos a vivir, o qué iba a hacer. No sabía cómo podría ganarme la vida. Resultó aterrador siendo tan joven. Creo que por aquel entonces había cumplido los 32 y mi hijo pequeño tenía tan solo un año. Fue realmente aterrador“, ha recordado.