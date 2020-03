Momento incómodo se vivió en ‘Un Nuevo Día’

Entra y mira el video que puso a correr a todos

Un momentazo, de los muy incómodos, fue el que vivió esta mañana ‘Un Nuevo Día’, cuando en un enlace en vivo desde las calles de Miami, para hablar del coronavirus, uno de los entrevistados contestó preocupado que no había papel higiénico para limpiarse el ‘cu…’.

Carlos Adyan, presentador de ‘Acceso Total’ y colaborador de la mayoría de los shows de Telemundo como ‘Suelta la Sopa’ y ‘Un Nuevo Día’, estaba en las calles de Miami haciendo un móvil para el show matutino, cuando uno de los entrevistados lo sorprendió, no solo porque hablaba de manera extraña, parecía no estar con sus cinco sentidos óptimos, sino también por las palabras que utilizó para quejarse de la falta de papel higiénico.

“Bueno les confieso que hoy viví uno de los momentos más incómodos en mi carrera 😳 Minutos antes de ir al aire hablo con el señor y comienzo a organizar las preguntas de cada uno para nuestro panel de expertos… Él me dice que quiere preguntar sobre porque aún no hay cura del corona virus, me pareció una buena pregunta así que comencé con él… y luego salió con esto. Cosas que pasan en TV en vivo 🤷🏽‍♂️ No lo quería publicar pero y hasta @olgatanonofficial se enteró del momento 😱”, escribió Adyan en su cuenta de Instagram, acompañando el video del momento que no fue editado ni silenciado por ‘Un Nuevo Día’.

sin duda, el periodista supo resolver al instante el incómodo pero a la vez cómico momento, haciendo como que no había escuchado la palabra subida de tono y no apta para la tele, y siguió entrevistando a otra persona.