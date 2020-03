Vadhir Derbez aprende a disfrutar a su hermana Aitana

¿Será que el joven cantante se está entrenando para ser un buen papacito?

Vadhir Derbez confiesa que nunca había estado tan de cerca de una niña pequeña, así que el estar con su hermana menor Aitana, la hija de su papá Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo, es un constante aprendizaje.

“Saber cómo tratar y cómo estar con una niña, porque yo en toda mi vida, en todos mis tantos años de vida no había nadie de mi familia que tuviera niños que yo estuviera cercano a alguien de esa edad.

“Yo lo veía como algo muy lejano, entonces todo es nuevo para mí, todo le estoy aprendiendo y es algo bien interesante y bien increíble, el ver cómo aprende tan rápido las cosas, ver cómo todo se le pega y es hermoso verla crecer”.

El hijo de Eugenio Derbez desfila por la alfombra roja de “Veinteañera, Soltera y Fantástica”, película que protagoniza al lado de Paulina Goto, donde asegura que recibe bien los piropos que todo el público le hace.

“Con todo respeto, y otros (piropos) no con tanto, pero bien, yo me lo tomo con humor. Yo no soy de esas personas que se ofenden por esas cosas, al contrario, yo siempre lo he dicho “amor es amor” y si le gustas a una persona no importa el sexo que sea, el chiste es que uno se presta como imagen para que la gente lo disfrute a uno.

“No me ofendo, para nada, al contrario bien recibido todo, mientras sea con respeto”.

Vadhir acaba de terminar el rodaje de la cinta “The Seventh Day”, su primera producción hollywoodense.

“Ahorita vengo de hacer una película en Estados Unidos, que es mi primer protagónico allá. Es un “priest” (sacerdote), totalmente en inglés, está muy cool (padre) ya poderme meter en ese tipo de proyectos y ahora sí, que poner el nombre de México en alto”.