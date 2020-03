CDMX lanza servicio de SMS para “detectar” casos de coronavirus

Las personasque hagan uso del servicio recibirán un cuestionario cuyas respuestas le indicará si está en riesgo bajo, medio o alto de padecer COVID-19

MÉXICO – El Gobierno de la Ciudad de México a cargo de Claudia Sheinbaum, anunció el lanzamiento del servicio SMS para brinda atención y orientación para detectar casos de coronavirus.

Es así que cualquier persona puede enviar un SMS con la palabra covid19 al 51515 para recibir un cuestionario cuyas respuestas le indicará si está en riesgo bajo, medio o alto de padecer el coronavirus.

Si los síntomas son coincidentes con las características de casos sospechosos, explicaron autoridades, se enviará el resultado a Locatel, donde será evaluado por médicos pasantes.

Posteriormente, se llamará al usuario para confirmar y de ser necesario, finalmente se enviaría una brigada de salud para hacer la prueba.

Aquí se presentan las vías para entrar al Servicio de Información sms covid19 SMS sin costo, enviando un mensaje al 51515 con la palabra covid19 En la página https://t.co/d0jk9J8Agw (a partir del 18 de marzo) Llamando a @locatel_mx 55 56 58 11 11 (4/5) pic.twitter.com/aFGDvQrb6s — Agencia Digital de Innovación Pública (@LaAgenciaCDMX) March 17, 2020

Para habilitar este servicio, la Administración gastará, al menos, 3 millones de pesos (unos $126,355 de dólares), que permitirán hasta 20 millones de mensajes.

Al enviar un mensaje de texto (sms) sin costo con la palabra covid19 al 51515, recibirás un cuestionario que determinará tu nivel de riesgo. Existen tres posibles niveles: bajo, medio y alto. (3/5) pic.twitter.com/GI5a9bs93a — Agencia Digital de Innovación Pública (@LaAgenciaCDMX) March 17, 2020

En tanto, a través de un video, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a los ciudadanos que tomen con responsabilidad las medidas preventivas y que ayuden no enfermándose ni enfermando a los demás.

“Todo a su tiempo. No parar la Ciudad en este momento no significa no cuidarnos”, aseguró.

Mensaje importante sobre el Covid-19 hoy martes 17 de marzo pic.twitter.com/fLUy2iCJZ5 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 18, 2020

Afirmó que la Secretaría de Salud realiza pruebas aleatorias en hospitales y centros de salud de la CDMX.