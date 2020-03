Fanny Lú pasa su cuarentena en calzones transparentes

La cantante colombiana vive el aislamiento presumiendo transparencias desde la comodidad de su hogar

Las pantys transparentes que usó la cantante colombiana Fanny Lu ya se han hecho famosas en las redes sociales. Precisamente, la artista fue la encargada de subir una fotografía y enviar un mensaje de tranquilidad referente a todo lo que se vive por el COVID-19.

Fanny se dejó ver en la instantánea con una taza de alguna bebida caliente, una camiseta de Los Rolling Stones y el toque sensual, unos calzones negros transparentes. Esto dejó a la vista el cuerpazo que se gasta la cantante.

“Los saludo desde mi casa, disfrutando el saber que no contagio ni me contagian, que aporto al bien común, me cuido, cuido a mi familia y ayudo a cuidar a los demás, ayudo a que se contenga una pandemia, que llegó con tanta agresividad para ponernos un alto en el camino y alertarnos, regalarnos paciencia, generosidad y calma”, escribió la hermosa rubia mientras se dejaba ver a través de un cristal.

Aquí les dejamos la foto de Fanny Lu y su sexy mensaje llamando a la calma.