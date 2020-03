La diferencia entre limpiar, sanitizar y desinfectar: importante en tiempos de coronavirus

Toma todas las medidas de salud pertinentes para evitar los contagios en tu hogar

COVID-19 ha marcado parte del mes de febrero y todo marzo en su paso por alrededor del planeta. China, Italia y Estados Unidos han hecho hasta lo imposible por contenerlo.

Mientras se lleva a cabo una batalla sanitaria mundial, cada familia puede efectuar su propio combate, por lo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) establecen las definiciones pertinentes para que sepas cuáles son tus armas a la mano contra el coronavirus: limpiar, sanitizar y desinfectar.

LIMPIAR

La limpieza es la acción de relativa superficialidad al eliminar rastros de polvo, suciedad y partículas visibles en la casa. Se pueden utilizar jabón o detergente para apoyar en este mismo sentido y dejar pisos y muebles lo más presentables posible. Según The Spruce, puede o no matar bacterias y gérmenes, pero no ayudaría en reducir los riesgos microbianos.

SANITIZAR

Hay productos de limpieza que prometen desinfectar las superficies para dejarlos libres de gérmenes, aunque podrían ser perjudiciales para la salud. Sanitizar reduce, mas no mata, la cantidad y crecimiento de bacterias, virus y hongos. DESINFECTAR Esta acción es el proceso de limpieza más contundente contra organismos microscópicos para matar gérmenes, virus y hongos. Es necesario que revises cuáles son los productos químicos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para comprar aquellos eficaces contra estos agentes patógenos, pero sin afectar tu salud. Para mayor efectividad, lo recomendable es realizar una limpieza normal y posteriormente realizar la desinfección sobre las superficies.

