Los alimentos preferidos de los consumidores durante la cuarentena: palomitas de maíz, galletas…

Las ventas de palomitas de maíz aumentaron cerca de un 48%, los pretzels un 47% y las papas fritas un 30% en la semana del 14 de marzo

La pandemia del coronavirus está dando un giro a la dieta de las personas que viven en Estados Unidos que estaban optando por una alimentación más saludable. Con la pandemia del COVID-19 están regresando a consumir productos más baratos y que son más fáciles de preparar.

Los carritos de supermercado están vaciando los estantes de las tiendas y supermercados con carne, sopas enlatadas, macarrones y hasta pretzels que según Bloomberg, han aumentando la fortuna de las empresas de alimentos envasados que habían registrado una baja en sus ventas cuando los consumidores optaron por consumir alimentos más frescos.

Las ventas de palomitas de maíz aumentaron cerca de un 48% al finalizar la semana de 14 de marzo, comparado con la misma fecha del año anterior, los pretzels subieron un 47% y las papas fritas un 30% según datos de Nielsen.

Los consumidores están volviendo a la comodidad ante la incertidumbre, “la gente está eligiendo productos que conocen y les resultan reconfortantes”, dijo Jennifer Bartashus, analista de Bloomberg Intelligence.

La carne vuela

Los consumidores están en búsqueda de carne en los supermercados, que está aumentando los márgenes de las empacadoras.

Ken Goldman y Anoori Naughton, analista de JPMorgan Chase & Co. aseguraron en una nota a Bloomberg que las acciones de empresas como Tyson y Sanderson Farms Inc. se incrementaron debido al aumento de la demanda. La escasez de este producto esta siendo sustituida por carne seca cuando no se encuentra en los estantes.

Según Nielsen, las ventas de leche han sido impulsadas por el consumo de las últimas semanas que impulsaron su consumo en más de un 32% al finalizar la semana de 14 de marzo en comparación con las registradas el año pasado.

Otro de los productos que continúan con gran éxito son las papas, debido a su bajo precio y a la posibilidad de mantenerlas frescas durante varias semanas y es que más del 80% de la cosecha de las papas se almacena y el 60% de ellas se procesa.

Idaho es el mayor productor de patatas del país. Los economistas de la universidad estatal estiman que los ingresos derivados de la patata ascenderán a $1,100 millones de dólares durante 2019 según el sito CapitalPress.

Durante las últimas semanas también se ha incrementado la venta de galletas Oreo y galletas saladas de Mondelez International Inc. así como las latas de Spam que incrementaron en un 37% las ventas de Hormel Food Corp.

Una de las razones de consumir productos que sean baratos y que puedan ser almacenados es la incertidumbre de la población ante la pandemia del COVID-19 que está presionando los ingresos de las familias en Estados Unidos, que en caso de que el gobierno ofrezca ayuda adicional para las personas desempleadas, la demanda estos productos se incrementará aún más ya que las personas tienden a estirar el presupuesto dijo Bartashus.

