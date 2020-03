Reseña: Nioh 2, MLB: The Show 20, My Hero One’s Justice 2 y Dreams

Te presentamos las mejores recomendaciones de videojuegos para que te quedes en casa a jugar

No te aburras si eres de los que tienen que estar en casa debido al coronavirus, pues te tenemos los lanzamientos sin importar qué consola de videojuegos tengas o qué género prefieras te reseñamos títulos para todos los gustos y con los que podrás pasar horas de diversión en tu hogar, en esta ocasión te presentamos la reseña de Nioh 2, MLB: The Show 20, My Hero One’s Justice 2 y Dreams.

Nioh 2

Se trata de un juego RPG de acción en el que podemos crear a nuestro protagonista el cual se aventura en un mundo que se desarrolla en el Japón medieval. Algo que debes saber es que no es una continuación del primer título, si no una precuela, así que no importa del todo si jugaste el original.

En cuanto a los gráficos, son grandiosos, te adentran en el mundo gracias a cada detalle que podemos ver en él.

El control es fluido y fácil de adaptarse a él, aunque tenemos que advertirte que como suele pasar en los títulos desarrollados por Team Ninja, es bastante difícil, llega a ser muy frustrante si es que no dedicas el tiempo a desarrollar las habilidades de tu personaje, por lo que tendrás que pasar mucho tiempo frente a la tv, claro que gracias a todo lo bueno del juego, eso más que un sacrificio, se vuelve en una recompensa al saber que podrás lograr a los enemigos. Ante ello estamos ante un juego extenso en el cual, gracias a la gran variedad de armas que tenemos para cumplir nuestras misiones, se vuelve en un reto que querrás completar. Está disponible sólo para PS4.

MLB The Show 20

Se trata de un juego de beisbol que como cada año, nos trae todo lo mejor de este deporte directo a nuestra consola. Y aunque quizá si has disfrutado de las 2 entregas previas no notes ningún cambio radical, también significa que eres un amante de este título, por lo que seguro valorarás los pequeños agregados.

No hay nada que explicar sobre los modos de juego pues es un título que recrea al beisbol a la perfección en donde se nos exige una gran cantidad de estrategia, como en el mundo real.

Los gráficos, están cada vez más detallados y hay una enorme posibilidad para disfrutarlo ya sea en solitario o en multijugador, lo cual seguro será lo favorito de la mayoría, aunque también está el modo Road to the Show que es algo así com el apartado historia en el que podemos crear a nuestro propio jugador desde cero gracias a herramientas de personalización.

Si te gusta este deporte y no lo puedes practicar en la vida real, este te hará sentir como si estuvieras en un estadio, está disponible en PS4.

My Hero One’s Justice 2

Se trata de un juego de peleas basado en los personajes de la franquicia de anime. En esta ocasión, tenemos a 41 personajes a los que podemos elegir, tanto villanos como super héroes de la saga los cuales tienen una enorme posibilidad de desempeño, pues los hay desde los que son increíblemente rápidos, hasta los que son lentos, pero cada golpe que dan hacen que pierdas bastante energía.

El punto negativo llega en los escenarios, que aunque tenemos bastante libertad para movernos, parecen que están hechos de cartón y que en ese apartado no le pusieron tanto esfuerzo a la hora de ser desarrollado.

En cuanto al gameplay, es entretenido pero a veces muy fácil hacer combos, por lo cual no hay más que apretar los botones a lo loco para ganar.

Aunque es entretenido no agrega muchas novedades al género por lo cual es recomendable sobre todo para quienes sean fanáticos de la serie, pues seguro estarán más que complacidos con este título, disponible para PS4, One y PC.

Dreams

Se trata de un juego en el que la imaginación de cada gamer es esencial para poder disfrutar al máximo, pues un 90% de lo que podemos hacen en él es gracias precisamente a que quien tenga el título puede crear su propio videojuego, hacer uno similar a los que ya hay o hasta simplemente gozar con los bonitos gráficos pues es todo un deleite visual.

Hay un sin fin de posibilidades para hacer lo que ya te mencionamos, y no creas que para ello se necesita mucho pues cualquiera lo puede hacer gracias a la sencilla introducción de cómo lo podemos realizar ya que el turorial es divertido y amable para que entendamos el procedimiento de cada cosa que podemos hacer en el juego.

También contiene un modo historia en el que podemos aprender a usar todo lo que se puede hacer en el juego, el cual aunque es algo corto, cumple con las expectativas pues es una especie de preparación para que nos demos una idea de todo lo que podemos hacer en el resto del título.

Sin duda es una de las más ingeniosas y divertidas opciones que hay para disfrutar, disponible en exclusiva para Ps4.

