Biby Gaytán se convierte en la estilista de Eduardo Capetillo por la cuarentena del coronavirus

La pareja pasó un momento muy divertido durante el proceso que atraviesa el mundo

A Eduardo Capetillo la cuarentena que vive el mundo a causa del covid-19, le ha servido para dejar obsesiones.

A través de Instagram, el actor y cantante señaló que antes nadie podía cortarle el cabello más que dos peluqueros, pero como ahora no puede salir de su casa, su esposa Biby Gaytán tuvo que hacerlo.

“De bebé me cortaba el pelo mamá; después, de adolescente me lo cortaba mi papá… me daba unos jalones y me dejaba unas ‘mordidas de burro’ tremendas, pero lo hacía con tanto amor que era maravilloso.

“Luego se convirtió en una obsesión para mí el corte del pelo y nada más agarré a uno o dos peluqueros que me tocaban el pelo, nadie más.

“Hoy, como vivimos esta crisis con este coronavirus que no podemos salir ni a cortarnos el pelo, a mí me sirve para soltar ese apego, esa obsesión de cortarme el pelo y mi querida y adorada esposa se va a hacer cargo“, explicó Eduardo antes de que Biby tomara una máquina eléctrica para cortar el cabello.

La pareja pasó un momento muy divertido durante el proceso, ya que en un momento Eduardo no estuvo muy conforme con el look, pero después quedó satisfecho.

Biby tuvo el domingo pasado su primera gala de Pequeños Gigantes, junto a Juanpa Zurita, Ariel Miramontes y María León, en el panel de jueces.